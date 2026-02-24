4 Comments

El sindicato CESM Segovia ha calificado de “muy satisfactorio” el resultado de la primera semana de huelga convocada en la sanidad pública, dentro del calendario de paros mensuales previstos hasta junio.

Según los datos facilitados por la Gerencia de Salud, en el conjunto de Castilla y León se cancelaron más de 59.000 consultas, de las que 37.600 correspondieron a Atención Primaria y 21.517 a Atención Hospitalaria. En la provincia de Segovia se aplazaron 511 consultas de medicina familiar y pediatría.

Además, en el conjunto de la Comunidad fueron suspendidas 1.200 intervenciones quirúrgicas y 2.964 pruebas diagnósticas. El seguimiento medio de la huelga fue del 30% en el ámbito hospitalario y del 13% en Atención Primaria.

El secretario general de CESM Segovia, Ignacio Verdú, considera que el impacto asistencial ha sido mayor que el porcentaje de seguimiento. “Ha sido un éxito porque, aunque los números no sean muy elevados (aproximadamente el 30% en la Atención Hospitalaria) sí lo ha sido el impacto sobre la asistencia, pues se han aplazado prácticamente todas las intervenciones quirúrgicas no urgentes u oncológicas”, ha señalado.

Desde el sindicato subrayan que los médicos lamentan la situación. “Que nadie quería que llegara, porque nos duele profundamente, ya que en nuestro ADN está la asistencia al ciudadano”, afirma Verdú, quien atribuye la convocatoria a la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad, especialmente en aspectos como la jornada laboral y el reconocimiento de una categoría profesional específica dentro de un estatuto propio. En este sentido, el sindicato recuerda que el Ejecutivo plantea reducir la jornada a 37 horas y media, mientras que el acuerdo firmado por los sindicatos mayoritarios contempla la posibilidad de jornadas de “45 horas semanales, ampliables incluso a más horas siempre que fuera necesario”.

CESM insiste en que sus reivindicaciones no tienen carácter ideológico. “Nosotros estamos hablando de cuestiones profesionales, no tenemos posicionamientos políticos. Peleamos por unas condiciones que entendemos lógicas, pero también por la calidad de la sanidad pública, no nos olvidemos”, explica Verdú.

Próximas convocatorias

En caso de que no se produzcan avances en la negociación, el calendario de movilizaciones continuará entre el 16 y el 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.