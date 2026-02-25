free web stats

Reina XIV, Mejor Restaurante de Segovia según la Guía Macarfi 2025

El restaurante Reina XIV ha sido reconocido como Mejor Restaurante número 1 de Segovia y número 33 de Castilla y León en la edición 2025 de la Guía Macarfi.

El establecimiento ha compartido el reconocimiento a través de sus canales oficiales, donde ha señalado: “Seguimos sumando buenas noticias. Seguimos trabajando con la misma exigencia”. Asimismo, ha agradecido el respaldo recibido: “Gracias a todos los que forman parte de este camino”.

La Guía Macarfi elabora anualmente su clasificación a partir de las valoraciones de inspectores y embajadores gastronómicos en distintas comunidades autónomas.

Desde el restaurante han trasladado también su felicitación al resto de establecimientos distinguidos en esta edición.

  1. En contra de los premios gastronómicos

    25 febrero, 2026

    Estos premios provoca un aumento de los precios de los platos que desemboca en la huída de los clientes habituales que son los que garantizan el día a día del restaurante y sus empleados y a los pocos meses, el cierre del establecimiento.

