El restaurante Reina XIV ha sido reconocido como Mejor Restaurante número 1 de Segovia y número 33 de Castilla y León en la edición 2025 de la Guía Macarfi.

El establecimiento ha compartido el reconocimiento a través de sus canales oficiales, donde ha señalado: “Seguimos sumando buenas noticias. Seguimos trabajando con la misma exigencia”. Asimismo, ha agradecido el respaldo recibido: “Gracias a todos los que forman parte de este camino”.

La Guía Macarfi elabora anualmente su clasificación a partir de las valoraciones de inspectores y embajadores gastronómicos en distintas comunidades autónomas.

Desde el restaurante han trasladado también su felicitación al resto de establecimientos distinguidos en esta edición.