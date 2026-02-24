La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha criticado la falta de información por parte del equipo de Gobierno sobre el acto de entrega de condecoraciones a la Policía Local previsto para el próximo pleno ordinario. Martín ha asegurado que “seguimos sin tener información sobre cómo se van a entregar esas condecoraciones” y ha señalado que, a día de hoy, no hay policías voluntarios para participar en el acto institucional que tradicionalmente se celebraba en la Plaza Mayor. También ha recordado que en ese mismo reconocimiento se incluyen a los agentes jubilados durante el último año.

Según ha explicado, “no sabemos todavía qué acto tiene planificado el equipo de gobierno”, aunque sí se ha ordenado para el domingo que los turnos ordinarios del servicio estén disponibles, lo que genera dudas sobre si finalmente se decretará de forma obligatoria la formación o si el acto no se celebrará en los términos habituales.

La portavoz socialista ha enmarcado esta situación en lo que considera una falta de planificación municipal, señalando que se trata de un asunto que debería estar organizado con antelación y comunicado con claridad tanto a los agentes como a los grupos municipales.

Aparcamiento provisional del AVE

En la misma comparecencia, Martín ha vuelto a referirse a la situación del aparcamiento provisional junto a la estación del AVE, criticando la reducción de plazas previstas y la ausencia de un convenio cerrado con la Diputación.

La portavoz ha señalado que el equipo de Gobierno conocía desde el inicio del proyecto que la parcela en cuestión iba a destinarse al aparcamiento definitivo y ha cuestionado la decisión de habilitar en ese mismo espacio una solución provisional. También ha advertido de que las 200 plazas previstas serán “insuficientes” para cubrir la demanda y ha subrayado que no existe un plan alternativo de refuerzo del transporte público hacia la estación.

Además, ha recordado que las obras del aparcamiento definitivo por parte de Adif comenzarán de forma inminente, lo que, a su juicio, agrava la falta de previsión municipal en materia de movilidad.