La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha criticado la falta de información por parte del equipo de Gobierno sobre el acto de entrega de condecoraciones a la Policía Local previsto para el próximo pleno ordinario. Martín ha asegurado que “seguimos sin tener información sobre cómo se van a entregar esas condecoraciones” y ha señalado que, a día de hoy, no hay policías voluntarios para participar en el acto institucional que tradicionalmente se celebraba en la Plaza Mayor. También ha recordado que en ese mismo reconocimiento se incluyen a los agentes jubilados durante el último año.
Según ha explicado, “no sabemos todavía qué acto tiene planificado el equipo de gobierno”, aunque sí se ha ordenado para el domingo que los turnos ordinarios del servicio estén disponibles, lo que genera dudas sobre si finalmente se decretará de forma obligatoria la formación o si el acto no se celebrará en los términos habituales.
La portavoz socialista ha enmarcado esta situación en lo que considera una falta de planificación municipal, señalando que se trata de un asunto que debería estar organizado con antelación y comunicado con claridad tanto a los agentes como a los grupos municipales.
Aparcamiento provisional del AVE
En la misma comparecencia, Martín ha vuelto a referirse a la situación del aparcamiento provisional junto a la estación del AVE, criticando la reducción de plazas previstas y la ausencia de un convenio cerrado con la Diputación.
La portavoz ha señalado que el equipo de Gobierno conocía desde el inicio del proyecto que la parcela en cuestión iba a destinarse al aparcamiento definitivo y ha cuestionado la decisión de habilitar en ese mismo espacio una solución provisional. También ha advertido de que las 200 plazas previstas serán “insuficientes” para cubrir la demanda y ha subrayado que no existe un plan alternativo de refuerzo del transporte público hacia la estación.
Además, ha recordado que las obras del aparcamiento definitivo por parte de Adif comenzarán de forma inminente, lo que, a su juicio, agrava la falta de previsión municipal en materia de movilidad.
24 febrero, 2026
Los empleados del todo el Ayuntamiento solo se han manifestado una sola vez y fue el año pasado 2025 coincidiendo con la festividad de su patrona Santa Rita el 22 de mayo.
La Policía Local no ha dejado de festejar su patrón el Santo Ángel de la Guarda, hasta este año, que toda la plantilla ha considerado que debido a los expedientes abietos a muchos de sus integrantes y en solidaridad con estos, NO van a acudir voluntariamente a la formación en la Plaza Mayor.
Alcalde Mazarías, desde luego no es usted querido por los empleados municipales y será que se recoge lo que se siembra. Si no les cuida y atiende no espere que le aplaudan. El PP no destaca por la atención a los trabajadores en reconocimientos de derechos económicos ni laboreles, es así y así va a seguir.
24 febrero, 2026
Que la señora que ha causado todo tipo de desmanes en Segovia y la estación del Ave, siendo ella Alcaldesa, ahora presente supuestas soluciones, mueve a la risa. Ja, ja, ja.