12 Comments

Con la pegada de carteles empezaba oficialmente una campaña que lleva ya instalada en los medios desde el inicio del año. El PP lo hacía en los castizos paneles de la Avenida del Acueducto. Su lema será “Aquí certezas”, y su activo los 35 años de gobierno continuado. Un lema que parece dirigido a Vox, su principal rival en Segovia por la la lucha por el cuarto procurador, a los que de mantener el tono de la precampaña manejado por Fernández Mañueco, de camino al tercer mandato, acusan de “poco fiables” y más al servicio del proyecto de Santiago Abascal que de estabilizar las instituciones. Francisco Vázquez, y en la sede del partido, presentará hoy las líneas generales de la campaña.
El PSOE tiene poco margen. Con las encuestas en contra van a tener muy difícil mejorar sus dos procuradores pero bastante fácil conservarlos. Su gran baza es aglutinar el voto por el cambio de color político en la comunidad, algo en lo que tienen la exclusiva. “Cambiemos el futuro”, es el lema del soriano Carlos Martínez, cuyo candidato en Segovia, Sergio Iglesias, empezaba la pegada en Nueva Segovia, tradicional feudo socialista. Para hoy, empiezan con el apoyo de Patxi López y del propio Martínez. El primero hará un recorrido machadiano por Segovia para terminar con un encuentro – comida con la militancia en Torrecaballeros, también feudo socialista. Como lo es El Real Sitio de San Ildefonso, a cuya Real Fábrica de Cristales se desplaza Martínez. La idea en estos primeros días parece ser activar el voto amigo; movilizarlo a fondo apelando al giro a la derecha que supondría la alianza de PP y Vox.
Con el viento a favor, el que mejor lo tiene para hacerse con el nuevo procurador y, por tanto, doblar su representación provincial, es Vox, con Azucena Suárez. El partido repite el lema con el que concurriera -con notable éxito- en Extremadura: “Sentido común”. El objetivo es captar el descontento ciudadano por la falta de logros derivada de la situación de bloqueo de los parlamentos nacional y autonómico (donde los respectivos gobernantes no han podido ni tan siquiera aprobar presupuesto). Situación de bloqueo de la que los de Vox han sido, paradójicamente en el caso de Castilla y León, causa directa. Distanciarse del PP apelando al miedo inmigración, minimizar las políticas ambientales de la UE en el agro, así como la agenda feminista, es su objetivo de campaña, en un discurso que cala especialmente entre el electorado masculino rural y la juventud urbana. Todo indica que el cóctel sigue siendo altamente operativo y se espera una importante subida de la formación.
Salvo sorpresa desopilante, La candidatura de Izquierda Unida – Movimiento Sumar – Verdes Equo, sin Podemos, con Carlos Serrano al frente, busca generar marca más que pugnar realmente por los procuradores. Hacer calle para visualizarse como la trinchera de lo público. “En común” es e el lema de Juan Gascón, cuya presencia en las Cortes sería un buen botín.
Podemos – Alianza Verde, concurren con “La fuerza de la valentía”, en la idea de revertir el desgaste que viene sufriendo Podemos y dar aire a un languideciente proyecto. Como alternativa a lo tradicional, la campaña arranca con el proyecto personal de Silvia Clemente, NueveCyL, que se presenta por Segovia en un sorprendente retorno, tras su defenestración del PP y su fallido paso por Ciudadanos.
