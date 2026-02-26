El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que este año no se celebrará el tradicional acto público de la Policía Local en la Plaza Mayor con motivo de la festividad del cuerpo, al no haberse ofrecido voluntarios entre los agentes para participar en la formación.

“El día 1 de marzo, que es consistente en una parada o una formación de agentes en ese día de la fiesta patronal de la policía local, es una cuestión que depende en exclusiva de la voluntad de los propios policías. Y yo les puedo decir que en esta ocasión los agentes no han querido realizar esa formación y tanto es así que no habrá acto público para este cometido”, explicó el regidor, subrayando que “esta cuestión, la de participar en este acto, depende solo de ellos”.

Mazarías señaló que al Ayuntamiento le habría gustado mantener el formato habitual en la Plaza Mayor. “Desde luego el ayuntamiento estaría encantado en que los ciudadanos puedan ver a sus policías y hacer ese reconocimiento y darles ese aplauso por el trabajo que realizan en lo que es el principal espacio de la ciudad”, afirmó. Ante la ausencia de formación, el Consistorio optará por un acto interno. “Lo que haremos será un acto que se va a celebrar en el Salón de Plenos Antiguo donde entregaremos los distintos premios y las distintas condecoraciones y distinciones que se han concedido este año. En cuanto podamos concretar la fecha, lo haremos”, avanzó el alcalde.

Mazarías vinculó la situación al contexto de reivindicaciones laborales del cuerpo, aunque insistió en que éstas se están tramitando por la vía negociadora. “Puedo entender que tengamos algún tipo de discrepancia con las reivindicaciones que tienen los policías locales y con esas peticiones laborales, pero que esas peticiones y esas reivindicaciones están, bajo mi punto de vista donde tienen que estar”, señaló.

Según explicó, las demandas se están abordando en una mesa específica. “Están en la mesa de negociación y ya se están tratando todos los asuntos y se están buscando soluciones y puntos de encuentro y consenso”, aseguró, mostrando su confianza en que “de ahí van a ir saliendo soluciones y satisfactorias”.

“El equipo de gobierno tiene esa voluntad de negociación y los sindicatos también y eso no se consigue bajo posturas de fuerza o de presión”, añadió.

Asistencia jurídica y reconocimientos médicos

El alcalde destacó algunos avances en las negociaciones, como el decreto de asistencia jurídica para los funcionarios. “En el asunto que era una de las demandas que nos hacía Policía Local de la asistencia jurídica, ya les puedo adelantar que la mayoría de los sindicatos se han pronunciado a favor del decreto que les ha presentado la Alcaldía referido a la asistencia jurídica a todos los funcionarios”, explicó, señalando que el texto deberá pasar también por la mesa general sindical. Asimismo, anunció el inicio del proceso para los reconocimientos médicos del personal municipal. “Desde hoy ya han recibido los funcionarios locales todos el aviso para que se apunten para ordenar los análisis médicos preceptivos previos a la semana que viene de los reconocimientos médicos”, apuntó.