El PSOE se pone en modo campaña con Patxi López en el Acueducto

El PSOE de Segovia ha iniciado la campaña electoral con la visita del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, que ha acompañado a la candidatura provincial en la presentación de un programa que recoge más de 200 medidas para la provincia. La jornada incluyó también una visita a la Casa de Antonio Machado, junto a los candidatos socialistas.

López aseguró que “es un auténtico placer volver a Segovia” y defendió que estas elecciones suponen “la campaña del cambio” tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en Castilla y León. “Después de treinta y nueve años, Castilla y León está sumida en el abandono y en el declive. Lo que se necesita es despertar esta comunidad y ponerla en marcha”, afirmó, criticando la “desidia” del Ejecutivo autonómico.

El dirigente socialista planteó el 15 de marzo como una elección entre dos modelos. “O un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista o un gobierno del PP con Vox”, señaló, en referencia a la posibilidad de reeditar pactos entre ambas formaciones. También subrayó que la ciudadanía sabe “quién defiende a la mayoría social y quién vota en contra de medidas para proteger a pensionistas, trabajadores, autónomos y familias vulnerables”.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, agradeció la presencia de López en un enclave simbólico como el Acueducto y aseguró que el programa presentado busca “avanzar, mejorar y dar futuro a Segovia”. Aceves defendió que el proyecto del Partido Popular en la comunidad “está agotado” y lo calificó como “un proyecto en blanco y negro que no ofrece esperanza ni oportunidades”.

El cabeza de lista a las Cortes, Sergio Iglesias, desgranó algunas de las principales propuestas incluidas en el documento. “No son ocurrencias de última hora. Son propuestas trabajadas durante años, defendidas en las Cortes a través de iniciativas y enmiendas a los presupuestos, perfectamente presupuestadas y viables”, explicó. Entre las prioridades mencionó la financiación del mantenimiento del Acueducto, el desarrollo industrial equilibrado, el transporte en el medio rural, la regulación de las plantas de biogás o el acceso a la vivienda.

En materia de vivienda, el PSOE plantea ampliar el desarrollo de Las Lastras hasta alcanzar 550 viviendas protegidas. También propone un plan contra la despoblación con medidas en empleo y transporte, apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos, así como una moratoria y regulación específica para las plantas de biogás. “La Junta tiene que acompañar a nuestros pueblos, no mirar hacia otro lado”, afirmó Iglesias.

La candidata Paloma Ramírez puso el foco en el bloque social del programa, con propuestas para reforzar las políticas contra la violencia de género, avanzar en igualdad y aprobar una ley autonómica LGTBI+. También defendió el fortalecimiento de la educación pública y la mejora de infraestructuras y servicios.

Desde el PSOE se presentó el programa como una hoja de ruta para una nueva etapa política en la provincia y en la comunidad. “El 15 de marzo no se elige solo un gobierno, se elige el futuro de nuestra comunidad. Solo un gobierno socialista puede abrir esa nueva etapa que Castilla y León y Segovia merecen”, concluyeron los intervinientes.