11 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que el Ayuntamiento ya dispone del estudio de viabilidad previo para el proyecto del aparcamiento en Los Tilos, paso necesario antes de la redacción del proyecto definitivo y su posterior concesión. “Ya tenemos el estudio de viabilidad que encargamos previo a la redacción del proyecto y evidentemente a la licitación de la concesión”, ha señalado el regidor, explicando que el documento se encuentra actualmente en fase de análisis interno.

Según ha detallado, una vez revisado y aceptado por el Ayuntamiento, se procederá “de forma inmediata a la concesión” donde una empresa asuma la redacción del proyecto constructivo.

Mazarías ha insistido en que la actuación prevista no afectará al Paseo del Salón en su configuración histórica. “La actuación del parking de Los Tilos solamente se hará en el talud, en la ladera del Paseo del Salón”, ha afirmado, negando que el proyecto implique desmontar el paseo.

El alcalde ha rechazado también las advertencias sobre una posible afección patrimonial. “Esas advertencias de que vamos a desmontar el Paseo del Salón, eso es mentira”, ha declarado. El proyecto, según ha defendido, busca dotar a la ciudad de una nueva infraestructura de estacionamiento “muy demandada por todos los comerciantes de toda esta zona y de muchos de sus vecinos”, y ha asegurado que la intervención “no va a configurar en nada el aspecto de la ciudad”.

En cuanto a los plazos, el regidor no ha concretado fechas, aunque ha señalado que el objetivo es que la tramitación avance “cuanto antes”.