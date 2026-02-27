11 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que el Ayuntamiento ya dispone del estudio de viabilidad previo para el proyecto del aparcamiento en Los Tilos, paso necesario antes de la redacción del proyecto definitivo y su posterior concesión. “Ya tenemos el estudio de viabilidad que encargamos previo a la redacción del proyecto y evidentemente a la licitación de la concesión”, ha señalado el regidor, explicando que el documento se encuentra actualmente en fase de análisis interno.
Según ha detallado, una vez revisado y aceptado por el Ayuntamiento, se procederá “de forma inmediata a la concesión” donde una empresa asuma la redacción del proyecto constructivo.
Mazarías ha insistido en que la actuación prevista no afectará al Paseo del Salón en su configuración histórica. “La actuación del parking de Los Tilos solamente se hará en el talud, en la ladera del Paseo del Salón”, ha afirmado, negando que el proyecto implique desmontar el paseo.
El alcalde ha rechazado también las advertencias sobre una posible afección patrimonial. “Esas advertencias de que vamos a desmontar el Paseo del Salón, eso es mentira”, ha declarado. El proyecto, según ha defendido, busca dotar a la ciudad de una nueva infraestructura de estacionamiento “muy demandada por todos los comerciantes de toda esta zona y de muchos de sus vecinos”, y ha asegurado que la intervención “no va a configurar en nada el aspecto de la ciudad”.
En cuanto a los plazos, el regidor no ha concretado fechas, aunque ha señalado que el objetivo es que la tramitación avance “cuanto antes”.
27 febrero, 2026
Dispuestos a cargarse otro espacio de la ciudad.
A qué vecinos han consultado?…
27 febrero, 2026
Claro que si hombre!!! van a ir casa por casa, vecino por vecino preguntando a ver si es del gusto de su señoría, Esta claro que nunca llueve a gusto de todos, y siempre habra defensores y detractores, pero eso de ir consultando… que hagan un referendum por cada obra que hagan…. y lo de cargarse otro espacio de la ciudad… a que te refieres a la ladera esa llena de hierbajos?? por la que mas de uno se ha caido o han tirado una noche de fiesta??? madre mia que gran perdida si….
27 febrero, 2026
Relájese “referéndum”.
El redactor entrecomilla “muy demandada por todos los comerciantes de toda esta zona y de muchos de sus vecinos”, … y me preguntaba por ello.
Rebajemos la tensión, que acabamos otra vez a garrotazos.
Saludos
27 febrero, 2026
A todos los vecinos que votaron al Partido Popular en las pasadas elecciones municipales, y depositaron su plena confianza en el Alcalde y sus concejales. El aparcamiento es necesario para el Casco Viejo, no hay mas soluciones para descongestionar el espacio mas visitado de esta ciudad.
27 febrero, 2026
Jajaja… igual de “necesario” que hacer un Parking para autobuses de turismo en el antiguo Regimiento… o un Centro para “interpretar” el Acueducto… todo con los BARRIOS sumidos en la miseria y el abandono más absoluto. Se llaman INT€R€$€$, y no de los ciudadanos, sino de Cuatro Caciques Corruptos!
27 febrero, 2026
SON DISTRACCIONES DE MAZARIAS:
¿Por qué una empresa dudaría en entrar?
El fantasma de la inseguridad jurídica: Segovia tiene un historial de litigios que asusta a cualquier inversor. El caso de Padre Claret (años de obras paradas, indemnizaciones millonarias y problemas estructurales) y el de José Zorrilla (conflictos con la concesionaria y baja rentabilidad inicial) son ejemplos de manual de cómo un proyecto público-privado puede convertirse en una pesadilla legal.
La rentabilidad real frente a la “política”: Como bien dices, si el parking de Oblatas está infrautilizado, la justificación de construir otro a escasos metros (en el Paseo del Salón/Los Tilos) es difícil de sostener con un plan de negocio serio. Una empresa privada busca un Retorno de Inversión (ROI) claro; si los datos de rotación no dan, el proyecto solo se sostiene si el Ayuntamiento garantiza unos ingresos mínimos (lo cual suele acabar mal para el bolsillo del ciudadano).
Costes arqueológicos y técnicos: Construir en el talud del Salón no es solo hacer un agujero. El riesgo de encontrar restos arqueológicos o de inestabilidad en la muralla es altísimo. Para una empresa, esto representa un “cheque en blanco” de gastos imprevistos que el Ayuntamiento rara vez está dispuesto a cubrir.
27 febrero, 2026
Jajaja… Mazarias y sus distracciones:
El fenómeno de los “Proyectos sobre el papel”.
Es muy común que los ayuntamientos utilicen estos proyectos como herramientas de marketing político. Presentar un diseño atractivo de un arquitecto permite:
Generar una sensación de actividad y “progreso”.
Desviar el debate de otros problemas (como la gestión de la ZBE o el estado del firme).
Cumplir una promesa electoral sin intención real de ejecutarla a corto plazo, culpando luego a la “falta de inversores” o a los “trámites técnicos”.
27 febrero, 2026
Eso de que no van a tocar el Paseo del Salón, es un brindis al sol. En el talud no cabe un parking público de ninguna de las maneras. Pero conociendo a nuestros queridos políticos, harán una chapuza de la que se beneficiarn los de siempre y dejarán el marrón a los que les sigan.
27 febrero, 2026
Los que tanto os quejáis del futuro parking de los tilos, cuando esté hecho, basta con que no aparquéis.
27 febrero, 2026
Es curioso..
Si alguien intenta buscar una solución al tema del aparcamiento se critica sin ofrecer ningún planteamiento alternativo.
Si no se buscan soluciones también se critica y tampoco se sugieren alternativas.
Definitivamente, el número de amargados y de demagogos va en aumento.
28 febrero, 2026
La alternativa es el APK2 CATEDRAL-OBLATAS, casi siempre vacío, e igual de distancia a la Plaza Mayor que el Salón-Tilos. Ninguna empresa va a lidiarse con ese talud, ni mucho menos con un Ayuntamiento famoso ya por sus líos con constructores de Parkings subterráneos. Es como el tema de lavar la meada de perros con agua y jabón… cualquier estupidez para mantener a los segovianitos peleándose unos con los otros y distraídos mientras que el Mando va trincando en otros temas. Es todo de risa. Ja. ja. Ja.