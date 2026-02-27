Segovia aprueba el 8-M sin Vox y concede tres medallas a la Policía Local

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia correspondiente a febrero cerró la parte resolutiva con la aprobación de todos los dictámenes del equipo de Gobierno. Entre ellos, salió adelante la adhesión al manifiesto del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que votó en contra, y el reconocimiento de Segovia como ciudad comprometida con las personas voluntarias, que se aprobó por unanimidad.

También recibió respaldo unánime la concesión de la Medalla al Mérito Profesional a los subinspectores Óscar Martín de Miguel y Fernando Gómez Palmero, y al agente Alberto Manzanas García, del cuerpo de Policía Local.

En otros puntos del orden del día, se aprobó la declaración de nominatividad y la concesión directa de subvenciones del Instituto Municipal de Deportes, con el voto favorable del PP y la abstención del resto de grupos. Además, salieron adelante asuntos como una compatibilidad laboral, un reconocimiento extrajudicial de crédito y la modificación del plan de medidas antifraude.

En el bloque de mociones, prosperaron todas las propuestas salvo la presentada por IU sobre arrendamientos de vivienda y declaración de zona tensionada.

PSOE

El PSOE destacó la aprobación de su moción para impulsar un plan urgente de arreglo de calles, aceras y mantenimiento urbano. Según su nota, la iniciativa salió adelante con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo, e incluye el compromiso de tramitar una modificación presupuestaria para incrementar fondos de bacheo y conservación, además de un plan extraordinario de bacheo y un plan plurianual de reformas integrales. La portavoz Clara Martín defendió que el acuerdo debe traducirse en actuaciones concretas y, durante el debate, dejó una frase dirigida al equipo de Gobierno: “La ciudad necesita hechos, no titulares ni videos de campaña”. En su valoración posterior, el grupo insistió en que “Ahora toca que el gobierno del PP cumpla y los vecinos vean los resultados en sus calles”.

En la misma sesión, el PSOE registró un ruego para que el alcalde rectifique declaraciones sobre los vecinos del recinto amurallado y reclamó diálogo y medidas para compatibilizar turismo y vida vecinal. Según la nota socialista, el alcalde no respondió al ruego y se produjo un cruce durante la intervención.

IU

Izquierda Unida centró su valoración en el rechazo a su moción sobre vivienda, que pedía solicitar al Gobierno central la prórroga automática de contratos de alquiler que vencen este año y en 2027, y reiterar a la Junta la declaración de zonas residenciales tensionadas en Segovia. IU indicó que PP y Vox votaron en contra, mientras que PSOE y Ciudadanos se abstuvieron. El portavoz Ángel Galindo defendió que la situación requiere medidas inmediatas y aportó datos durante su intervención: “El precio del alquiler en Segovia en el último año ha subido casi un 13 por ciento. En Segovia capital las familias destinan un 38 por ciento de su esfuerzo económico a pagar la renta”. IU también advirtió del encarecimiento de la oferta y planteó: “¿Qué familias pueden pagar esos precios? Es inasumible”.

Ciudadanos

Ciudadanos valoró la aprobación unánime de su moción para reorganizar el área de Urbanismo y reclamó soluciones ante los retrasos en licencias. Según su análisis, los plazos reales de concesión se sitúan entre 12 y 17 meses. La portavoz Noemí Otero criticó que el equipo de Gobierno presuma de mejoras que, según afirma, no se perciben: “Mientras el equipo de gobierno se vanagloria de una buena gestión en Urbanismo que a día de hoy no existe, la realidad es que los retrasos siguen siendo una constante”. Ciudadanos añadió, además, que los reconocimientos a la Policía Local “no pueden quedarse en un acto meramente protocolario” y vinculó el debate a un conflicto laboral abierto con la plantilla.

Segovia en Marcha

Segovia en Marcha (Podemos-AV) puso el acento en la moción debatida sobre el uso del burka/niqab en dependencias municipales, que consideró un debate ajeno a la realidad de la ciudad. Su portavoz, Guillermo San Juan, afirmó: “Saben que el burka no es un problema en Segovia. Lo utilizan como excusa para generar alarma social mientras pasan de puntillas sobre los problemas reales de los segovianos y las segovianas”. Durante el mismo pleno, la formación volvió a llevar el foco a la vivienda y pidió actuaciones municipales. “Lo mínimo que le exigimos a este alcalde y a este equipo de gobierno es que cumplan la ley e inspeccione los pisos turísticos ilegales al igual que están haciendo en ayuntamientos como el de Salamanca”, señaló San Juan, además de defender medidas para reforzar el papel de la empresa municipal EVISEGO.

Vox

Vox celebró la aprobación de su moción para regular el acceso a dependencias municipales cuando no sea posible la identificación visual del rostro. Su portavoz, Esther Núñez, defendió que en estos espacios se realizan trámites con efectos jurídicos y se manejan datos sensibles, por lo que la identificación “no es un detalle menor, sino una garantía básica de seguridad y de buen funcionamiento administrativo”. Vox enmarcó su iniciativa en el contexto de seguridad y recordó que “España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista”.