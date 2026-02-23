Profesionales del Imserso visitan el CSS La Fuencisla para conocer su modelo de atención

La delegación estuvo acompañada por la directora del centro, Cristina Vicente, y recorrió las instalaciones, además de mantener encuentros con el personal. La visita se enmarca en el proceso de cambio cultural en los cuidados en el que está implicado el Imserso, también en sus centros residenciales. Durante la jornada se expuso la evolución del proceso de transformación iniciado hace más de quince años en La Fuencisla, orientado a situar a la persona en el centro de la atención y a desarrollar un modelo de cuidados de larga duración basado en la dignidad, la autonomía y el bienestar.

Según explicó Cristina Vicente, el encuentro permitió “un intercambio técnico sobre experiencias, aprendizajes y retos comunes en la transformación de los cuidados de larga duración”. La directora señaló que el enfoque impulsado por el Área de Asuntos Sociales de la Diputación, a través de planes como Acción Local, Compromiso 20.20 y la Estrategia de Innovación 21-25, busca orientar la organización del centro hacia la convivencia y el acompañamiento.

“Con este modelo ponemos el foco en lo importante para cada persona y en la afectividad consciente, entendida como la presencia profesional basada en la cercanía, el respeto y la consciencia en el acompañamiento”, indicó Vicente, quien añadió que el objetivo es trasladar esa experiencia a otros profesionales.

Entre las actuaciones concretas vinculadas a este modelo se encuentran el apoyo al cuidado de la imagen y la autoestima, la personalización de habitaciones y pertenencias, la participación en la organización del centro, la implicación de las familias, la adaptación de menús, la búsqueda de alternativas a contenciones físicas y farmacológicas o el acompañamiento en el final de la vida. La visita incluyó también un espacio de reflexión sobre los retos actuales del sistema de cuidados y la aplicación práctica del enfoque centrado en la persona en el ámbito residencial.