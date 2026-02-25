La Diputación mantiene su apoyo al SPD con 75.000 euros

La relación iniciada en 2022 entre la Diputación y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia para la puesta en marcha del Sistema Personalizado de Dosificación continuará firme durante este 2026, después de que el presidente de la Diputación y titular del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, firmase ayer junto a su homóloga en el Colegio, Marta Ruano, el convenio mediante el cual la institución provincial volverá a subvencionar con 75.000 euros la prestación de este servicio por parte de las farmacias del medio rural.

Con más de dos centenares y medio de personas beneficiarias dadas de alta en el sistema, este servicio está coordinado desde los CEAAS, en lo que a usuarios se refiere, y organizado desde el Colegio de Farmacéuticos, que ha logrado adherir al programa a cincuenta y seis establecimientos -de un total de setenta y nueve- en el ámbito rural. “El hecho de que en estos tres años de prestación hayamos más que duplicado la dotación presupuestaria y el número de farmacias adheridas haya pasado de las seis iniciales a las cerca de sesenta actuales o que la cifra de beneficiarios haya sumado más de dos centenares habla de la gran acogida que el programa ha tenido entre las personas que habitan en los pueblos de nuestra provincia y también entre quienes gestionan las farmacias”, afirmaba De Vicente al término de la reunión, agregando que “el Sistema Personalizado de Dosificación no sólo mejora la autonomía de las personas con patologías crónicas que habitan en el medio rural y facilita que continúen viviendo en los pueblos, sino que, además, contribuye a la actividad económica de estas farmacias y a su permanencia en el territorio”.

La colaboración entre la Diputación y el Colegio Oficial de Farmacéuticos se lleva a cabo a través de diecinueve farmacias pertenecientes al ámbito del CEAAS de Cantalejo, quince del CEAAS de Cuéllar, ocho del de Prádena y catorce del de San Ildefonso, y está destinada a personas polimedicadas que cuentan con una dependencia o se encuentran en riesgo moderado o grave de autonomía personal. Entre los requisitos, también figura el hecho de que los apoyos familiares con los que cuentan las personas beneficiarias hagan necesario el servicio, que, entre otras cosas, garantiza, por parte de los farmacéuticos de la provincia, el control de las pautas prescritas a los pacientes, minimizando así riesgos de intoxicación y otras preocupaciones relacionadas con la medicación. Y es que este servicio, tal y como queda estipulado en el convenio firmado entre la Diputación y el Colegio de Farmacéuticos, se presta a través de un dispositivo tipo blíster de comprimidos, en el que el farmacéutico reacondiciona y distribuye toda la medicación prescrita al paciente, aprovechando la cercanía y la accesibilidad de las farmacias del ámbito rural para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en él.