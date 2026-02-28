7 Comments

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso Llorente, ha remitido una comunicación al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para ofrecer un solar urbano de titularidad municipal, situado en el Paseo Santa Isabel, con el objetivo de impulsar la construcción de vivienda pública en pleno casco histórico. Se trata de la principal bolsa de suelo municipal de que dispone el municipio.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de cooperación institucional sostenida, que ya incluyó contactos previos con la Junta de Castilla y León en 2023 y con la dirección de SEPES en 2024, actualmente integrada en Vivienda 47. Con este nuevo paso, el Ayuntamiento busca la implicación del Estado y de la Comunidad Autónoma para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. El alcalde ha destacado la singularidad territorial del municipio, donde cerca del 85 % del suelo pertenece a otras administraciones, como Patrimonio Nacional, lo que limita el desarrollo residencial. A ello se suma la presión del mercado por la cercanía a Segovia y el atractivo turístico. En este contexto, recordó también la existencia de terrenos en Valsaín, propiedad de SEGIPSA, cuyo desarrollo permanece paralizado por criterios de rentabilidad.

El solar del Paseo Santa Isabel cuenta ya con informes urbanísticos y un anteproyecto que prevé la construcción de entre 30 y 35 apartamentos de uno o dos dormitorios, o unas 20 viviendas de mayor tamaño, bajo régimen de alquiler asequible y con criterios de sostenibilidad. El Ayuntamiento ha solicitado la creación de una mesa técnica conjunta para analizar su viabilidad y consolidar un modelo de vivienda pública adaptado a municipios con fuertes condicionantes patrimoniales y territoriales.