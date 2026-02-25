14 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha avanzado en una entrevista en Vive Radio Segovia que el Ayuntamiento llevará al pleno de marzo la nueva ordenanza de limpieza, actualmente en fase de consultas y participación. El regidor ha subrayado que la normativa vigente data de 1984 y ha asegurado que “la que tenemos ahora mismo en vigor es del año 84”. A su juicio, esta circunstancia es “una evidencia del abandono de la gestión municipal que ha habido durante todo ese tiempo”.
Mazarías ha defendido la necesidad de adaptar la norma a la realidad actual de la ciudad. “Las cosas han cambiado mucho en esta ciudad desde el año 84, para bien”, ha señalado, explicando que se eliminarán prácticas obsoletas y se incorporarán nuevas obligaciones.
Entre las medidas previstas, ha destacado la actualización en materia de recogida selectiva de residuos, inexistente en los años ochenta, y nuevas exigencias relacionadas con la convivencia. En este sentido, ha avanzado que se incluirá “la obligación de que los dueños de perros u otras mascotas lleven, cuando salen por la calle, recipientes con agua, agua jabonosa, agua con vinagre, para limpiar la orina de esos animales”.
La ordenanza también reforzará la prohibición de colocar adhesivos y carteles en fachadas y señales, así como las sanciones por pintadas. Además, establecerá obligaciones para hosteleros y comerciantes en relación con la limpieza de terrazas y fachadas, y recordará el deber de los vecinos de mantener sus frentes de fachada en caso de nevadas.
El borrador, según ha explicado, será presentado a los grupos de la oposición y al público en general antes de su aprobación definitiva.
Acusaciones de bloqueo en el parking de autobuses
Durante la entrevista, el alcalde también se ha referido al proyecto para habilitar el antiguo Regimiento como aparcamiento provisional de autobuses turísticos, iniciativa que no llegará al próximo pleno tras el rechazo en comisión. Mazarías ha defendido que la intención del equipo de Gobierno era llevar el asunto al pleno, pero ha afirmado que la oposición “han evitado que fuera a pleno, con lo cual no hay cuantificación presupuestaria para acometer ese tema”. El regidor ha reprochado la actitud de los grupos contrarios al proyecto, señalando que “es el bloquear por bloquear” y atribuyendo estas dificultades a la situación de gobierno en minoría. “Es lo que tiene gobernar en minoría”, ha concluido.
25 febrero, 2026
25 febrero, 2026
¿Y a los fumadores a recoger sus colillas?
25 febrero, 2026
Totalmente de acuerdo con su comentario.
Se debiera denunciar al o a la fumadora que tire las colillas al suelo. Da asco ver cómo están las calles.
25 febrero, 2026
Me uno totalmente a su propuesta…. y a la de que se tenga que limpiar la orina de los perros.
25 febrero, 2026
Ya era hora que los dueños se hicieran responsables de “todos” los fluidos que dejaban sus animales. La calle escuderos, San Valentín o la plaza de Los Huertos (junto a un colegio) dan asco. Todo en u. Recinto antiguo patrimonio de la humanidad.
Pero mucho me temo que solo surtirá efecto cuando empiecen las denuncias
25 febrero, 2026
Agua jabonosa en tarde de heladas, será divertido.
25 febrero, 2026
¡Ay María Martillo cuán equivocada estás! Por cada meada de perro hay diez de humanos que alternan en el Casco Viejo, ya sea en los pubs de costumbre o haciendo botellón. El desastre se produce los sábados y domingos por la mañana cuando todos los callejones, incluso plazuelas y plazas del Casco Viejo, aparecen regadas con fluidos malolientes, incluso con excrementos, adornadas con prendas sucias de ropa interior masculina y femenina. Y no son los perros porque no suelen pasear a altas horas de la noche. Lo de la botella de agua está muy bien si el perro es macho, porque levantan la pata y mean en la entrada de los portales. Pero si es perra en vez de perro, que mean a ras del suelo, y cuando no lo hacen en la tierra de los jardines, suelen miccionar en la mitad de la calle, donde el fluido se cuela en los numerosos socavones existentes, ¡QUE HACEMOS LOS DUEÑOS!, y si llueve, y si hay barro, y si, y si, y si….. Bueno, espero que la normativa a aprobar nos de las instrucciones necesarias a los dueños de perros y perras para poder cumplir como es debido con esta orden municipal.
25 febrero, 2026
Estoy de acuerdo contigo, pero entiendo que son cosas diferentes. Si quieres hablamos de las meadas de humano y sus sanciones.
Ahora toca de la de los perros y su erradicación.
25 febrero, 2026
Como multar a gente por subir al Acueducto: 2 multas en 3 años… Son DISTRACCIONES mientras que nos están robando y cobrando a fin de mes por contar milongas en prensa. ¡HALA! Jajaja
25 febrero, 2026
Glenn ¿Y la multa a ti por agarrar el pedrusco del Acueducto? ¿Pa cuando?
25 febrero, 2026
Y a los que escupen? Porque a mí me dan más asco los gapos que las cacas y sobre todo el ruido que hacen al prepararle antes de salir de la boca.
26 febrero, 2026
El ruido de preparación forma parte del ritual del escupitajo. Sin él no sería un gapo como Dios manda…
Qué sensibles somos. Ya puestos a mí me molestan los pedos que expelen algunas “personas” por la calle Real quedándose tan agusto.
25 febrero, 2026
Y es obligatorio llevarlos con correa o pueden ir sueltos?
25 febrero, 2026
Esta normativa la aplicarán solamente en el Cssco Histórico porque el mayor objetivo de los Ayuntamientos es gravar impuestos y poner multas a quien puede pagarlas…
Hay zonas de la ciudad donde no se respetan las mínimas normas de higiene y de convivencia y nadie intentará cobrar una multa a quien se declara insolvente.