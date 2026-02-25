14 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha avanzado en una entrevista en Vive Radio Segovia que el Ayuntamiento llevará al pleno de marzo la nueva ordenanza de limpieza, actualmente en fase de consultas y participación. El regidor ha subrayado que la normativa vigente data de 1984 y ha asegurado que “la que tenemos ahora mismo en vigor es del año 84”. A su juicio, esta circunstancia es “una evidencia del abandono de la gestión municipal que ha habido durante todo ese tiempo”.

Mazarías ha defendido la necesidad de adaptar la norma a la realidad actual de la ciudad. “Las cosas han cambiado mucho en esta ciudad desde el año 84, para bien”, ha señalado, explicando que se eliminarán prácticas obsoletas y se incorporarán nuevas obligaciones.

Entre las medidas previstas, ha destacado la actualización en materia de recogida selectiva de residuos, inexistente en los años ochenta, y nuevas exigencias relacionadas con la convivencia. En este sentido, ha avanzado que se incluirá “la obligación de que los dueños de perros u otras mascotas lleven, cuando salen por la calle, recipientes con agua, agua jabonosa, agua con vinagre, para limpiar la orina de esos animales”.

La ordenanza también reforzará la prohibición de colocar adhesivos y carteles en fachadas y señales, así como las sanciones por pintadas. Además, establecerá obligaciones para hosteleros y comerciantes en relación con la limpieza de terrazas y fachadas, y recordará el deber de los vecinos de mantener sus frentes de fachada en caso de nevadas.

El borrador, según ha explicado, será presentado a los grupos de la oposición y al público en general antes de su aprobación definitiva.

Acusaciones de bloqueo en el parking de autobuses

Durante la entrevista, el alcalde también se ha referido al proyecto para habilitar el antiguo Regimiento como aparcamiento provisional de autobuses turísticos, iniciativa que no llegará al próximo pleno tras el rechazo en comisión. Mazarías ha defendido que la intención del equipo de Gobierno era llevar el asunto al pleno, pero ha afirmado que la oposición “han evitado que fuera a pleno, con lo cual no hay cuantificación presupuestaria para acometer ese tema”. El regidor ha reprochado la actitud de los grupos contrarios al proyecto, señalando que “es el bloquear por bloquear” y atribuyendo estas dificultades a la situación de gobierno en minoría. “Es lo que tiene gobernar en minoría”, ha concluido.