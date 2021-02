14 Comments

Artículo de opinión de José Mazarías, delegado de la Junta en Segovia.

La decisión libre adoptada por el Ayuntamiento de Ayllón para realizar un cribado poblacional entre sus vecinos a fin de detectar posibles casos asintomáticos de COVID 19 -opción plenamente respetable- ha arrojado unos resultados que, a juicio de este delegado territorial, merecen una cierta reflexión. Como se ha publicado en los medios informativos, han participado en dicho cribado 662 personas, una cifra muy elevada, que nos habla del alto grado de civismo de los vecinos y de la buena capacidad de su Ayuntamiento para movilizarlos y organizar por sí mismo dicha operación. En el cribado no ha aparecido ningún positivo asintomático, lo cual era previsible, pues de los 49 positivos con que contaba la localidad la mayor parte estaba asociada a varios brotes perfectamente identificados, especialmente el que se había declarado en la Residencia “Sancti Spiritu”, de suerte que la trazabilidad global de los contagios en el municipio se situaba en el 94%. Este porcentaje tan elevado excluía cualquier posibilidad de transmisión comunitaria, medio propicio para la existencia de los citados asintomáticos.

El hecho de que, al margen de los referidos brotes, ninguna persona se haya contagiado en Ayllón -de lo contrario, como decimos, habría aparecido un número indeterminado de positivos asintomáticos- no es cuestión baladí: quiere decir que el sistema de detección y tratamiento de casos que lleva a cabo la Junta de Castilla y León ha funcionado perfectamente; que, como un mecanismo de relojería, el trabajo de los profesionales sanitarios de la zona básica de salud de Riaza y del consultorio local de Ayllón ha dado sus frutos en la detección de casos, realización de pruebas, estudio de contactos, aplicación de aislamientos y cuarentenas, seguimiento del proceso a cargo de los “responsables de seguimiento”, conocidos como “rastreadores”, etc.

Al igual que sucede en todos los municipios de la provincia, los datos de evolución de la pandemia en Ayllón han sido analizados diariamente por el Servicio Territorial de Sanidad y sus equipos de Epidemiología, seguidos de cerca por la Dirección de Atención Primaria de Sacyl, comunicados de inmediato al Ayuntamiento… La Guardia Civil ha vigilado el cumplimiento de aislamientos y cuarentenas, y con seguridad los servicios municipales habrán estado pendientes de cuanta actuación haya sido necesaria.

Son decenas de personas implicadas mañana, tarde y noche, en día laborable o festivo, en combatir la pandemia, en cuidar de la salud de los ciudadanos allí donde se encuentren. No, no es baladí ni fruto de la casualidad que en Ayllón no haya aparecido ningún positivo asintomático, conclusión que fácilmente pueden compartir los lectores a estas alturas de este artículo.

Cuando tantas veces hemos tenido que oír que la Sanidad Pública había sido desmantelada, que antiguos recortes impedían combatir eficazmente la pandemia, que la Atención Primaria no funcionaba, especialmente en el medio rural, resulta que una iniciativa como ésta, llevada a cabo por dicho Ayuntamiento, nos ha permitido a todos comprobar cómo funciona de verdad nuestro Sistema Público de Salud, incluso en un lugar tan alejado de la capital como es la querida villa de Ayllón. Sin duda, es de agradecer dicha iniciativa municipal, puesto que ha permitido poner de manifiesto verdaderamente la eficacia de tantos empleados públicos.

Por supuesto que hay que seguir potenciando la Sanidad Pública; por supuesto que hay que mejorar la dotación de medios de la Atención Primaria, singularmente en nuestros pueblos, y muy concretamente en la comarca del Nordeste. Son objetivos compartidos por todos, en los que está implicado plenamente el Gobierno de la Junta de Castilla y León, pero sabiendo de dónde partimos, de un magnífico sistema de salud que, por ejemplo, evita todo contagio en Ayllón.

