Lo primero la regañina y luego trato de levantarlo. Seguro que se acuerda de aquello de “hay que salvar la Navidad” que se decía así, como mantra para justificar permisos para reuniones y acercamientos navideños. Alguno decía entonces que el grado de “salvación” dependía del número de contagiados que estuviéramos dispuestos a asumir. Vale, pues ya ha llegado la factura: en enero han fallecido en Segovia 89 personas por covid (57 en el hospital) y se han contagiado 5.271 personas. Pues resulta que no ha empezado a bajar la curva de esta negra oleada y la ministra, Reyes Maroto —hay genios a patadas en el Ejecutivo como bien sabe— dice que habrá que ir viendo qué se puede salvar de la Semana Santa, dentro de dos meses exactos. Que si quizá un poco de turismo nacional, que si perímetros abiertos, que si grupos más amplios… ¿Le suena a lo que se decía en diciembre? Pues dicho queda: lo que seamos capaces de asumir. Vamos bien, que lo dice el presidente Sánchez: “2021 es el año del despegue económico”. Tengo que darme una vuelta por los jardines de Moncloa a ver qué hay por allí. Los bonsais de González ya los quitaron ¿No?

¿Ya se ha cribado? Ya sabe que la nueva moda en prevención de virus es hacer cola con los vecinos para que te hurguen la nariz en público —vistas las nuevas técnicas que vienen de china, lo del palito nasal no parece tan mala cosa— a la caza de los asintomáticos pero contagiadores. Buena medida, creo yo, pese a la carrerita por la foto que hemos visto entre organizadores y colaboradores, autoridades todas. Ya sabe, ante todo la preocupación por el ciudadano. Por cierto, dicen los técnicos de laboratorio que por qué no les llaman para ayudar en los cribados masivos, su especialidad, que ahora ocupan a muchas enfermeras que ya sabe que son escasas… Son celos profesionales. Bueno, eso y que a todo el mundo parece que le vienen bien las horas extra, que es otra parte menos poética.

Hala, que lo del virus se me hace bola y además hay cosas por ahí que me andan preocupando. No me diga que lo de Santa María la Real de Nieva no le tiene preocupado, que ahí se juntan muchas desapariciones —un guardia civil, por un lado, y una niña, por otro, en días distintos y ambos aparecidos poco después— y hasta ataques a jueces. ¿Cuántos sucesos deben confluir como mínimo para hablar oficialmente del “Triángulo de Santa María”? Bueno, se trata de casualidades, creo yo aunque hay que estar atento. Mire San Pedro de Gaíllos, un pueblo de lo más tranquilo convertido en el único de la provincia sometido a las últimas medidas superendurecidas contra la covid lanzadas desde la Junta. Los habitantes preguntan a la Junta que si tienen algo más fuerte, que ya vivían así antes. Por cierto, si al vicepresidente Igea le pusieran una levita y un sombrero de copa antes de cada rueda de prensa ¿Se percataría alguien? Un poco agorero para mi gusto.

Lo que no es casualidad es que los alumnos segovianos en las universidades madrileñas se hayan visto obligados a apretujarse muchos a la vez para realizar los exámenes, que los rectores se han empeñado en que las pruebas se hagan presenciales cuando llevan tres meses dando clase por el ordenador. Dicen que ha sido para asegurarse de que los estudiantes no hacían trampas. Pues que el que vigile se anticipe a la chuleta, como ha sido toda la vida, pero hombre, según está el patio preparar esas reuniones… Claro, que igual te puede tocar estar en una mesa electoral en Cataluña a esperar a los votantes contagiados de última hora y tampoco pasa nada. Somos muy raros.

Ahora que estoy con cosas desbordadas me acuerdo del río Eresma repleto de agua procedente del Pontón que, eso si, está lleno hasta los hitos. ¡Que no pasen sed los segovianos que aquí en invierno no llueve casi nunca! Ahí sigue la incomprensible política del organismo gestor de las aguas (CHD) de no usar las llaves de paso del agua como reguladores del caudal del río. Chico, a mi me parece que basta con estar un poco pendiente de la boya, las predicciones meteorológicas y echar un poco de sesera pero claro, ni soy ingeniero, ni hice una oposición. Y mira que me lo dijo mi madre: “Político no, que no mandan nada. Tu hazte funcionario y abrirás las aguas”. Y no hice caso. Complicada también es la papeleta de los socialistas en el Ayuntamiento con este asunto, que andan evitando la pelea abierta con los de la Confederación y caminado en las ruedas de prensa con pies de plomo por aquello de que los bomberos no deben pisarse las mangueras entre ellos. Definitivamente, contra el PP se criticaba mejor, deben pensar en cada crecida quincenal.

Mire en el último pleno de la capital —¡Caramba, que no acabo de comprender el teatro contemporáneo!— donde se hablaba principalmente de las ayudas económicas a impulsar desde el Ayuntamiento en favor de los sectores afectados por la crisis sanitaria. Pues oiga, el debate acababa siempre en “la Junta más” si se hablaba desde las bancadas progresistas o un “el Gobierno central infinito, infinito más”, si era desde los de enfrente. Caramba, qué pleno (otro). Lo estoy pasando por capítulos al grupo de whatsapp del club de petanca y se nos saltan las lágrimas. (Los viejos, que no se sabe si ríen o lloran pero siempre lagrimeamos).

Si van haciendo falta las ayudas que lo de encontrar por toda la ciudad locales comerciales sin uso ni ocupación es ya tan habitual que he oído que incluso algunos propietarios habrían llegado a plantearse bajar los carísimos alquileres que mantienen en Segovia. Le advierto que es un rumor sin confirmar. ¿Se imagina? Qué cosas digo.

Si antes me ha salido lo de las mangueras debe ser porque tengo en la cabeza el nuevo convenio de bomberos entre la Diputación y el Ayuntamiento, que ha apretado las tuercas para acabar duplicando las facturas que pasará por la prestación del servicio. El acuerdo tiene cuatro años de duración prevista y auque aseguran las partes que todo ha sido “muy leal” no sé qué me da que esto no va a cumplir los plazos… Un pálpito. (Pero ahí va mi eurito, que me gusta juguetear).

¿Qué me queda? Ah, si. Lo de Centro Logístico de Defensa, que dice Luquero que no tiene que hacer nada más de momento, que ya somos candidatos de los buenos… ¿Otro eurito por Toledo, Móstoles o alguno que se preocupe un poco más de engatusar a los de Margarita Robles y se lleve el gato al agua? Ya veremos. Estéal final el Centro en Segovia o fuera, el día que se abra habrá que cerrar la Base Mixta y qué quiere, me da pánico pensar quién será entonces el flamante concejal de Urbanismo que se encargue de integrar esa finca en la trama de la ciudad. Bueno, siempre quedan los técnicos o hacerlo a la segoviana que es dejar que pasen las décadas sin hacer nada, como pasa con lo que fue el Regimiento de Artillería…

Antes de acabar me queda el deporte, con el lamento por la muerte del “inventor” del torneo de tenis de El Espinar, Pedro Muñoz, con mi reconocimiento y lo de la Segoviana que, chico, da gusto ir al fútbol sabiendo que siempre va a ganar tu equipo. A ver si subimos de categoría… y ya si nos quedamos allí más de un año… ¡La leche!

¿Le he pedido ya que se cuide? Pues eso.