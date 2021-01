6 Comments

Siendo “meras declaraciones de voluntad política que no tienen carácter resolutivo” como aclara la alcaldesa cada vez que algún grupo reclama el cumplimiento de mociones “incómodas” aunque aprobadas en pleno, las iniciativas mensuales de los grupos de la oposición siguen siendo el principal entretenimiento en las sesiones plenarias, por otra parte, sin demasiados asuntos de trascendencia en su orden del día en lo que va del actual mandato. Como referencia, la constatación de que en la sesión se ventilaron 17 puntos ordinarios —9 dictámenes en total— en dos horas de tiempo efectivo, menos que el usado para discutir tres mociones.

Y no sería porque las iniciativas trataran una variada gama de asuntos. Todas giraban en torno a propuestas de medidas paliativas municipales ante la crisis sanitaria y económica. Podemos sacó adelante su moción, aunque enmendada por el grupo socialista y el PP; la iniciativa de Ciudadanos acabó con los textos reformados por Podemos y PSOE en tres de sus cuatro puntos y Noemí Otero aceptó que se eliminara directamente el que faltaba. Finalmente, la idea del PP de destinar íntegramente el fondo de contingencias de 2021 a ayudas económicas ni siquiera fue enmendada. Podemos optó por la abstención dejando que el empate entre los síes de PP y Cs y los noes de PSOE e IU se solventó con el “no” de la alcaldesa, que es voto de calidad.

Todo en medio de una serie de debates broncos más que predecibles en los que fueron protagonistas, por orden, las políticas de la Junta de Castilla y León, el Estado y finalmente las del Ayuntamiento. Para resumirlos quizá valga de referencia el arranque de sinceridad del liberal, David García Foj: “Los ciudadanos nos correría a gorrazos si vieran este pleno. No se está debatiendo de las mociones, estamos todos los grupos haciendo una demagogia tremenda, estamos todos los grupos mintiendo como bellacos. No se pueden decir medias verdades ni mentir a la ciudadanía.”, clamó desde un asiento de la grada que hacía de escaño. Hubo algunos instantes de incómodo silencio.

El edil explotaba de esa manera después de los debates de tres mociones que denotan la preocupación de la Corporación al completo por las consecuencias económicas de la covid pero también la incapacidad de ,os concejales para escenificar acuerdos conjuntos, ni siquiera en los espacios comunes y la inevitable servidumbre que todos ellos rinden a sus respectivos partidos en las administraciones regional y nacional. Nada nuevo.

Si en el fondo todos estaban de acuerdo, en las intervenciones optaron por quedarse más bien en la superficie. Guillermo San Juan se llevó acusaciones de populismo e incoherencia; desde varios escaños; Noemí Otero no llegó nunca a defender su moción y acabaron aprobándole otra totalmente distinta; el socialista García Zamora escuchó como le llamaban irresponsable y le acusaban desde la oposición de presupuestar “al tun tun” y de no tener derecho a exigir a otras administraciones lo que no se hace en Segovia y el popular, Pablo Pérez, se llevó tantos empellones desde varios frentes que sólo la advertencia que le lanzó García de que no está haciendo amigos entre el electorado de San José, El Palo o Nueva Segovia con sus propuestas de este y el año pasado de eliminar inversiones en esos barrios para destinar las partidas a la crisis acabó por hacerle cambiar el tono de voz, hasta entonces elevado, agresivo y un tanto sobreactuado, según le advirtieron.

Aprobación definitiva del presupuesto

¿Ángel Galindo? Nadie se metió con el portavoz de IU, Ángel Galindo en toda la mañana ni él entró en las múltiples posibilidades de gresca que se ofrecían. De hecho, en la misma sesión se llevó la felicitación de todos los portavoces por la tramitación negociada y abierta a las aportaciones de los grupos que ha dirigido para diseñar el IV Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud, que logró la aprobación unánime del pleno.

Entre los dictámenes de esta sesión estaba también el del convenio con la Diputación sobre el servicio de bomberos en la provincia aprobado el día anterior en la propia Diputación. Se superó el último escollo para la entrada en vigor del presupuesto de este año con la desestimación de sendas reclamaciones y realizarse la aprobación definitiva de las cuentas. También se aprobaron inicialmente los nuevos estatutos del Instituto de deportes (IMD) y el convenio del personal de la empresa municipal de Turismo, entre otros.