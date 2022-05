9 Comments

Vaya por delante que el hecho de ser hija de un influyente periodista local, Aurelio Martín, no ha sido a mi entender en absoluto ni mínimamente determinante en la designación de Clara Martín como sucesora de Clara Luquero. Hombre, en general, los periodistas de “dilatada trayectoria” tienen buenos contactos y creo que todos los usamos (o deberíamos) a la hora de echar un cable a nuestros vástagos para abrirse camino en la vida. Cierto, el tratamiento que un redactor da a determinadas personas puede ser más benevolente (como malevolente en el caso de prensa de la competencia, ojo, que aquí hay gente que no andamos faltos de mala baba). Pero hasta cierto punto y la valía hay que demostrarla. Y en el caso de la hija de un periodista de provincias y de una igualmente muy reputada enfermera, además, más pronto que tarde. No hay aquí paquetes accionariales, ni socios de negocio, ni capacidad crediticia, ni estas cosas de “padres legendarios”. Puestos a buscar cosquillas al grupo Promecal, habría que hacerlo por los veintitantos milloncejos que desembolsa cada año la muy pepera Junta de Castilla y León.

Cuando la conocí Clara Martín se desempeñaba, y bien por cierto, en la consultoría arqueológica y junto a un par de socios buscaba su modus vivendi en el negocio de las catas arqueológicas, prospecciones de obras, tan exigentes en Segovia. Allí llamó la atención de Luquero, muy especialmente, en las excavaciones de la antigua puerta de San Juan, donde empezó a dársele una cierta visibilidad pública. El rocambolesco adiós del concejal Reguera dejó un gran vacío en el proyecto y creo que Luquero, con buen criterio, y ante la necesidad de una persona entendida y currante para el área peor y más traicionera, buscó y encontró una profesional joven y de valía y con la que tuviera una muy buena sintonía personal: Clara Martín.

El resto ha venido fundamentalmente inducido por incomparecencia de la hornada de “nuevos valores” del socialismo capitalino. Como explicaba Fernando Sanjosé, ni Bayón ni García Zamora parecían especialmente interesados en el puesto, Luquero estaba ya más quemada que el palo de un churrero (siendo ella la más consciente del queme). Sin nadie a la vista, y ante la posibilidad de primero de política municipal de nombrar sucesor el año previo a las elecciones para irle dando trote, pues le tocó a la mano derecha. Y de esto debe hacer bastante, porque desde hace un par de años Martín ha ido ascendiendo a toda castaña en el organigrama socialista provincial, apadrinada en todo momento por Luquero y básicamente Luquero. Todo lo cual en esta especia de “pax aceviana” entre el aparato provincial socialista y el municipal. José Luis Aceves mira y asiente. Muy bien, pero yo lo que quiero es la Diputación, se limita a decir.

Por otro lado, siempre habrá tiempo de buscar una alternativa (¿Lirio Martín?) si la alcaldesa “en funciones” no da el tono. El PP lo hace cada cuatro años, nombrando candidato para Segovia como quien dice con el secretario de la junta electoral a la puerta de la Audiencia con la llave puesta en la cerradura. Que se lo digan al pobre José Luis Sanz Merino. Así ganó las elecciones Postigo y luego Pérez, candidatos por sorpresa, aunque de poco les valió.

Quizá el problema mayor de Clara Martín, ahora mismo es que, en lo personal, es poco dicharachera, o al menos no lo es ante la prensa. Más bien se nos muestra un punto desconfiada aunque en su honor hay que decir que es de las pocas políticas que te devuelven la llamada y se están el rato que sea dándote explicaciones. En este sentido, Martín es más didáctica que Luquero, que a menudo se enreda con querencia a negar la mayor o a contar la primera milonga que se le ocurre cuando hay un tema especialmente espinoso. Pero, sí, Martín me parece mucho menos simpática que Luquero, que como alcaldesa será lo que se opine pero como persona es un sol, al menos en el trato con los demás. Más que carisma, un alcalde segoviano debe demostrar cercanía, llaneza, naturalidad, saber dar achuchones, y si cae alguna colleja, pues con cariño. En fin, debe ser más “Pepe Sonrisas” que el Doctor House.

El otro problema será que a Martín se le tuerza el mandato -y no viene precisamente derecho- y desde el PSOE (y Unidas Podemos, que estos también juegan) empiecen a hacerle la cama. Y en este sentido el área de Urbanismo en Segovia es un horno crematorio contrastadamente homologado. Yo no sé que pasa en esta ciudad -tengo alguna teoría- pero no me parece ni mitad normal que para cualquier cosa tengas que esperar entre seis meses y un año. Hasta para meterte un punto de recarga para la batería del coche tardas meses que te pasas mirando con pena el cochazo irrecargable de 30.000 pavos que te has comprado y que pace en el garaje. Si la cosa en cuestión es especialmente laboriosa, décadas, y si es asunto espinosa, vete olvidando.

En 2020 Ballenoil presentó dos proyectos para sendas gasolineras, una en La Lastrilla, otra en El Cerro. Se tramitaron a la vez pero la de la capital se empezó a levantar cuando la de El Sotillo llevaba ¡más un de año abierta! La propia Martín reconocía en una entrevista que se está tardando ¡un año! en tramitar licencias. Esto es impresentable y una rémora total y absoluta para cualquier iniciativa empresarial. Las empresas odian trabajar con Urbanismo de Segovia y a la que pueden optan por el alfoz.

Como decía tengo alguna teoría. Básicamente que Segovia no es ciudad “business friendly”. Aquí cualquier iniciativa empresarial se mira con desconfianza…. “Otro listo que viene a ganar dinero”, parecen decir los ojos del funcionario (y no solo municipal) que atiende la petición. Excuso decir que así no se va a otro lado que a la desertificación… y rapidito.

Creo que esto Luquero lo ha descubierto rematadamente tarde y a la desesperada. Cuando se ha visto obligada a reaccionar al mazazo del cierre de PCMASA2. Cualquier opción del PSOE de sacar un buen resultado electoral en 2023 pasaba por sacarse de la manga un proyecto empresarial de campanillas. Multifracasado el CAT arahuetero, disuelto en el universo de los unicornios aquella “smart city” del 5G y de los dibujos animados (Bayón), cuando ya no le quedaba otra, cuando tras un montón de años se percata de aquello que decían los abuelos -(“del artisteo no se come”, y menos una ciudad)- va a misa, Luquero se echó en manos del proyecto del centro logístico del Packaging en Prado del Hoyo. O lo que es igual, una finca pendiente de urbanizar de punta a cabo y a contrarreloj y en medio de la nada. O lo que es lo mismo, la primera batalla de Clara Martín y, si sale mal, probablemente la última.