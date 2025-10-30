7 Comments

Funcionarios del Grupo 1º de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Segovia procedieron a la detención de un hombre, de 24 años de edad, por su implicación en un delito de homicidio en grado de tentativa.
La investigación tuvo su inicio el pasado día 12 de octubre, con motivo de una riña acaecida sobre las 06:00 horas, en un local sito en la avenida del Acueducto nº 25 de Segovia, donde se encuentra la Discoteca denominada “Latín Palace”.
En dicho lugar se produjo una discusión entre varias personas en la que, tras recriminarse e increparse mutuamente, resultó ser apuñalado uno de ellos, el cual fue trasladado al Hospital General de Segovia para su asistencia, certificándose siete lesiones incisas al parecer producidas por arma blanca en diversas partes de su cuerpo. Se dictaminó pronóstico grave.
La detención se llevó a cabo el pasado 17 de octubre, en virtud de arduas investigaciones realizadas por miembros del Grupo 1º de Policía Judicial de la Comisaría de Segovia.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la ciudad.
30 octubre, 2025
