7 Comments

El Partido Popular ha atribuido el incremento del recibo de la tasa de basuras a una imposición del Gobierno de España derivada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, y ha reclamado su derogación inmediata al considerar que “coarta la autonomía municipal y obliga a subir impuestos sin margen de maniobra para los ayuntamientos”.
El secretario provincial del PP y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, compareció junto a la presidenta provincial y senadora, Paloma Sanz, y el alcalde de Segovia y coordinador del PP, José Mazarías, para explicar que “esta subida no responde a ninguna obligación europea, como quieren hacernos ver, sino a una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez”.
De Vicente sostuvo que la directiva europea “no obliga a crear una tasa específica, sino que sugiere incentivos para promover la gestión responsable de los residuos”, y que la norma española “ha ido más allá, imponiendo una tasa obligatoria y no deficitaria”. En su opinión, el Gobierno “ha querido convertir a los alcaldes en cobradores de impuestos ajenos”.
Imposición
El alcalde de Segovia, José Mazarías, señaló que el equipo de gobierno local “ha tenido que aplicar la Ley con escasas herramientas y plazos”, lo que obligó a una subida “apresurada” de la tasa en 2025. “No era una decisión del Ayuntamiento, sino una obligación impuesta desde el Gobierno central”, subrayó.
Mazarías explicó que el Consistorio había preparado una propuesta de rebaja para las tasas de 2026, pero que “fue rechazada por la oposición en bloque” —PSOE, Vox, IU, Podemos y Ciudadanos—. Según detalló, esa modificación habría permitido una reducción media de cuatro euros en los recibos domésticos, a lo que se añadiría un 2% de descuento adicional para quienes optaran por el pago aplazado.
El alcalde añadió que el plan incluía también ajustes en la tasa para actividades económicas, aplicando correcciones según el tipo de residuos y la superficie real de los locales, “para ajustar con justicia el cálculo de residuos generados y de qué tipo son”.
Con esos cálculos, Mazarías aseguró que 1.127 de las 3.258 empresas segovianas pagarían menos el próximo año, y que en algunos casos la rebaja habría sido significativa: “822 empresas habrían visto reducirse sus recibos hasta en 100 euros; 177 entre 101 y 500; y otras 25 se habrían ahorrado más de 5.000 euros anuales”.
Bajada de impuestos
El PP lamenta que la oposición haya votado en contra de la propuesta, lo que —según Mazarías— “impide una rebaja que habría beneficiado tanto a vecinos como a empresas”. “El PSOE ha preferido no incordiar al Gobierno cuestionando una ley injusta antes que reducir los recibos a los segovianos”, declaró.
Los populares advierten además de que la Ley 7/2022 podría generar “una elevada litigiosidad a corto y medio plazo” por parte de los contribuyentes, además de “efectos colaterales” como la traslación de los costes a los precios de los alquileres de locales y viviendas, lo que —según citan de la FEMP— agravará el problema de acceso a la vivienda.
“El Partido Popular quiere alcaldes al servicio de los vecinos, no cobradores de impuestos ajenos”, resumió De Vicente.
30 octubre, 2025
Tú subida de sueldo también la debió de imponer el gobierno.
30 octubre, 2025
Creo que te has explicado mal. Esta subida de sueldo a la que haces referencia es la que al final no salió adelante, ¿no? ¿O es otra? ¿O repetimos sin cesar algo hasta que pensemos que es verdad? Para simpatizar con los progresistas, es una táctica muy antigua
30 octubre, 2025
Eso de culpar a Pedro Sánchez por todo sirve para salir de muchos apuros, pero Pedro Sánchez únicamente es el presidente de gobierno actua, la agenda 2030 hay que recordar que se firmó en septiembre de 2015 si no recuerdo mal, a partir de ahí todo es vinculante y no hay vuelta atrás pues es de obligado cumplimiento
30 octubre, 2025
*El resto de grupos ha robado a los segovianos la oportunidad de pagar menos impuestos”
A TODOS los segovianos? A quienes, a cuántos?
No sea hipócrita señor alcalde.
Será a una parte de los segovianos, aquellos con los que ha hecho un apaño: hosteleros y empresarios,(potenciales votantes suyos), sin implicar en las conversaciones a ningún grupo de la oposición y ahora está de los nervios porque no se lo avalan.
Dejé ya de aspavientos victimistas, por tierra mar y aire y no se ría de las personas pidiendo disculpas y haciéndose pasar por el benefactor de TODOS los segovianos, después de haberles subido todos los impuestos, no solamente la basura, una barbaridad, como no se recuerda en ninguna legislatura
30 octubre, 2025
Entonces se lo compensaras a los segovianos volviendo a poner la bonificación del 5%, que tu quitaste, al domiciliar el pago de los recibos de I.B.I. ¿no, Mazarías?
30 octubre, 2025
Vuelven éstos infantes a lamentar no poder bajar los impuestos, como si la culpa fuera siempre de los demás. Resulta curioso que, tras años gobernando y aplicando ordenanzas, ahora descubran la urgencia de aliviar los bolsillos de los segovianos. Hablan de leyes injustas, de trabas del Gobierno y de litigios inminentes, pero lo cierto es que los recibos siguen llegando igual de altos. Tal vez, en lugar de tanto lamento y tanta rueda de prensa, podrían empezar por hacer lo que prometen: rebajar los impuestos de una puta vez. Porque ya va siendo hora de menos titulares y más rebajas reales.
30 octubre, 2025
Mazarías ha subido las tasas e impuestos municipales, sin q el gobierno central le haya obligado- además de eliminar la bonificación del 5% que había (y existe en la mayoría de las ciudades de España) por tener domiciliado el pago….
La subida de tasas de basuras, obligada por Europa para cubrir los costes del servicio, se podría hacer sin perjudique tanto a los segovianos que no se dedican a la hostelería, que son los beneficiarios al repartir entre todos la limpieza de los que generan más residuos, los hosteleros.