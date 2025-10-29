4 Comments

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) defenderá en el Pleno de octubre una moción para instar a la Junta de Castilla y León a modificar la Ley de Vivienda autonómica con el fin de garantizar que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) mantengan de forma permanente su calificación protegida, evitando que puedan liberalizarse al cumplirse los quince años desde su adjudicación.

Según explica IU, la propuesta busca “garantizar el carácter permanente de la calificación protegida en las viviendas que hayan sido objeto de ayudas públicas, impidiendo su descalificación automática al término del periodo de protección”. Actualmente, la Ley 9/2010 del Derecho a la Vivienda de Castilla y León permite solicitar esa descalificación a los 15 años.

El grupo sostiene que esta medida “permitiría consolidar un parque de vivienda asequible y pública que permanezca siempre dentro de un circuito regulado”, siguiendo el modelo de comunidades como el País Vasco o Cataluña, donde ya se aplica este blindaje. Además, la formación plantea que las nuevas promociones de vivienda protegida sean públicas y en régimen de alquiler, para evitar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda.

“IU reclama tanto a la Junta como al Gobierno municipal que las viviendas protegidas que se proyecten sean públicas y en régimen de alquiler, para evitar fines especulativos”, recoge literalmente el texto de la moción.

Plan Estatal de Vivienda

La iniciativa incluye también un segundo acuerdo por el que se insta a la Junta de Castilla y León a suscribir y cofinanciar activamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y financiado en un 60% por el Estado.

IU pide al Gobierno autonómico que “asuma los objetivos y compromisos que establece dicho plan”, entre ellos el de mantener el carácter permanente de las viviendas financiadas con fondos públicos. La formación considera que se trata de “una oportunidad importante para reforzar la política de vivienda y atender las necesidades reales de la ciudadanía”.

El grupo recuerda que el precio del metro cuadrado en Castilla y León ha subido un 40% en los últimos cuatro años, y el del alquiler un 9% solo en el último año. En el caso de Segovia, los datos son aún más significativos: “es la capital de la Comunidad con el alquiler medio más alto, y una de las 18 ciudades españolas donde el alquiler supera el 50% del salario mínimo”.