La Muestra Provincial de Teatro arranca con cuatro grupos segovianos

Noviembre aún no ha llegado al calendario, pero en el Teatro Juan Bravo ya está todo preparado para el mes del teatro aficionado de la provincia por excelencia, que en este 2025 se adelantará a mañana, jueves 30 de octubre, y llegará a su fin recién comenzado diciembre.

Con funciones a las 20:30 horas -exceptuando los domingos y el jueves 4 de diciembre, que comenzarán a las 19:00 horas- y con un precio de entrada de 4 euros -y 9 euros el abono de tres representaciones-, serán Festeamus, Los Tomillares, Ponte a la Cola y Con Dos o Varios los encargados de inaugurar la Muestra Provincial de Teatro.

El ciclo comenzará, además, con una obra muy segoviana, la que escribió Alfonsa de la Torre para narrar un crimen machista que ocurrió en los pinares cuellaranos hace cerca de noventa años. ‘Cierva acosada’ será llevada a las tablas por Festeamus, quienes, dirigidos por Nuria Aguado, responsable también de la adaptación del montaje, revelarán una historia real sobre un tema, aseguran, “acallado, censurado y guardado durante muchos años en un cajón y que, sin embargo, parece estar cada vez más presente en nuestros días: la violencia de género”. Con ‘Cierva acosada’, el grupo cuellarano no sólo rendirá homenaje a Sofía Miguel cerca de un siglo después, sino también a todas las víctimas de una lacra que sigue dejando muertes mes tras mes.

Tras Festeamus, los siguientes en pasar por las tablas del Juan Bravo serán Los Tomillares, que actuarán el viernes 31 con la obra ‘Un error de vida o muerte’, una pieza que inaugurará las sesiones de comedia en la Muestra con la historia de un artista fracasado y en situación precaria. También, con la de su esposa, una mujer resolutiva, y con la de un error tipográfico que, en conjunto, llevarán al público hasta un final sorprendente. Bajo la dirección de Fernando Almeida, los once componentes del grupo de Veganzones tratarán de hacer reír a los espectadores con un montaje en el que nada es lo que parece; empezando por los nombres de sus protagonistas, Eva y Adán.

Por lo que respecta al sábado, de nuevo el drama se apoderará del Teatro, con el clásico ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca, que el público segoviano ya conoce de la mano de la compañía Ponte a la Cola. Con Sergio Mínguez al frente, la agrupación, formada por catorce integrantes, revivirá la tragedia en tres actos en la que una novia, el mismo día de su boda, huye con su antiguo amor, Leonardo.

Finalmente, la semana cerrará el domingo con el humor de Con Dos o Varios, compañía de Aldea Real formada por Ana García, Noelia Gómez, Priscila Arribas, Ainhoa Pina, Alicia Rivera, Iker Tardón y Lucas Vaca. Su obra, ‘Vaya, vaya, qué par de monjitas’, adentrará al público que se dé cita en el Juan Bravo en un convento a punto de cerrar por falta de monjas. La solución encontrada por la superiora y el obispado no resolverá el problema, pero hará que sucedan cosas muy raras y divertidas que pondrán el lugar patas arriba.

Las entradas para éstos y el resto de espectáculos de la Muestra Provincial de Teatro están disponibles tanto en taquilla como en Tickentradas. Por lo que respecta a las obras de esta semana, todavía quedan disponibles localidades para todas ellas, aunque para ‘Un error de vida o muerte’ están a punto de agotarse.