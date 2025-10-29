El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno del mes de octubre, en la que propone la creación de una Red Solidaria de Familias y Personas con el objetivo de combatir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores.

Según ha explicado la portavoz de VOX, Esther Núñez, la iniciativa surge ante un problema creciente como es la soledad, que «afecta al 13,4% de la población española» y que, tal y como la define el Observatorio de la Fundación ONCE, es “un problema invisible”. Desde este organismo se considera, además, que debe ser una cuestión prioritaria para las administraciones públicas.

Núñez ha destacado que «Segovia es una ciudad solidaria, como ha demostrado en multitud de ocasiones», y por ello desde VOX proponen impulsar desde la administración local una red de familias e individuos dispuestos a acompañar y compartir momentos con las personas mayores que viven solas sin desearlo.

Desde VOX consideran que el programa debería ponerse en marcha de cara a las próximas Navidades, dado que, según la Asociación Española de Psicogerontología, la soledad no deseada se agrava en estas fechas entre las personas mayores.

La moción presentada por el grupo municipal de VOX plantea varios acuerdos, como impulsar una red solidaria de familias y personas dispuestas a acompañar a mayores en situación de soledad; elaborar un plan de actuación que incluya un censo de personas afectadas, coordinado por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento; diseñar un programa de Familias Acogedoras de Mayores que contribuya a paliar los efectos negativos de la soledad y fortalecer los lazos intergeneracionales.

Asimismo, la propuesta incluye una campaña permanente de sensibilización sobre este problema y la colaboración con el tejido social segoviano. Además, VOX propone iniciar las acciones en la próxima Navidad, con iniciativas como el envío de felicitaciones infantiles a mayores que viven solos y la organización de una cena navideña para quienes pasen estas fechas en soledad.

«Esta propuesta ya se ha desarrollado en municipios como Móstoles, Valencia o Málaga, impulsando programas similares con muy buenos resultados, fomentando redes vecinales de apoyo y acompañamiento que han reducido la soledad en personas mayores. Si en esas ciudades ha funcionado, Segovia también puede hacerlo», ha afirmado Núñez.