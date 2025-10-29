10 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado en declaraciones a Vive Radio Segovia que Berta Migueláñez se incorporará como nueva concejala del Ayuntamiento en el próximo pleno ordinario de noviembre. El regidor señaló que Migueláñez “ya ha aceptado el acta de concejal y comenzará a trabajar de forma inmediata con el equipo de gobierno”, asistiendo a las comisiones y juntas preparatorias “para ir cogiendo experiencia en la actividad municipal”.
Mazarías adelantó que la entrada de la nueva edil implicará una reorganización interna de áreas y delegaciones, aunque precisó que “todavía no está definida”. En este proceso, el concejal José Luis Horcajo asumirá provisionalmente las funciones de Hacienda, hasta ahora dirigidas por Rosalía Serrano, y todo apunta a que será él quien continúe al frente del área: “Ha estado trabajando codo con codo con Rosalía Serrano durante todo este tiempo y parece lógico que pueda ser él quien asuma esas tareas”.
El alcalde explicó que el objetivo es repartir las responsabilidades sin alterar en exceso el organigrama actual. “Vamos a intentar no tocar a los concejales que ya se vieron afectados en la anterior reestructuración”, indicó, en referencia a los cambios realizados tras la salida de Raquel Alonso hacia la Junta de Castilla y León.
Debate sobre el estado de la ciudad
Mazarías también se refirió a la propuesta planteada por el concejal de Podemos, Guillermo San Juan, para celebrar un debate sobre el estado de la ciudad. El alcalde consideró que la iniciativa tiene “un marcado carácter ideológico y de escaparate político”, aunque recalcó que su gobierno “no tiene inconveniente en llevarla a cabo”.
“El señor San Juan busca lo que nos tiene acostumbrados, un escaparate en el que exponer su modelo de ciudad”, afirmó Mazarías, que recordó que el Ejecutivo municipal “rinde cuentas cada cuatro años en las urnas”. No obstante, insistió en que la prioridad del equipo de gobierno es sacar adelante los presupuestos antes de abrir nuevos frentes políticos.
29 octubre, 2025
Vaya, vaya el concejal Reguera, del Psoe, se llevó tres contratos de Clara Martín siendo Alcaldesa. ¿Dimitirán los dos pájaros? Fuente: El Adelantado de Segovia
https://search.app/1fvKN
29 octubre, 2025
Clara Martín lo explicó ayer en Radio Segovia con total normalidad y transparencia… No hay absolutamente nada ilegal, todo está amparado por la ley, por el pleno del Ayuntamiento, la secretaria general y hasta aprobado por el propio Gobierno del PP. Lo que ha salido en ese pseudomedio digital es falso y torticero. No hay ninguna incompatibilidad, y el PP lo sabe. Esto pasó hace dos años. Lo que hay es una campaña de intoxicación y ruido tras la dimisión de la señora de los trasteros.
Es más, sospecho que ha sido la propia Rosalía Serrano la que ha lanzado esta insidia, como ya lo intentó la semana pasada, sin mucho éxito, contra Clara Martín a través de Vive Radio. Y lo de Horcajo, el hombre orquesta… así nos va…
29 octubre, 2025
Saud,¿ Cuantos contratos se ha llevado la empresa que suministra material de oficina perteneciente a la familia de Mazarias tanto cuando era Delegado como siendo alcalde?
29 octubre, 2025
Clara y Reguera dimisión. A la calle.
29 octubre, 2025
Reguera, no hizo nada ilegal, ni tan siquiera amoral. Es aparejador y tenia que trabajar.
Por otro lado las obras del CIDE, no quería hacerlas nadie, no había manera de saber que funcionaba y que era lo que había que arreglar y con tiempos y personalizaciones. Varias empresas anteriormente ya habían salido con el rabo entre las piernas.
29 octubre, 2025
Por otra parte. Jose Luis Horcajo. Lo esta haciendo francamente bien, trabajando como pocos.
Tampoco lo quemen. A este paso, acaba siendo tambien Alcalde……….
29 octubre, 2025
Eso, sin menospreciar al señor Horcajo, cualquiera Andrés. A las pruebas me remito.
29 octubre, 2025
No lo explique bien, o no me entendio.
Repito:
“Lo esta haciendo francamente bien, trabajando como pocos.”
29 octubre, 2025
Amen!
29 octubre, 2025
Clara lo explicó el otro día en la radio con total normalidad y naturalidad. Durante el pasado mandato, se licitaron obras para finalizar el edificio del CIDE, adjudicadas a la empresa EFICO. Uno de los socios era Antonio Reguera. El contrato se liquidó en septiembre de 2023, ya bajo gobierno del PP. Y al incorporarse a la candidatura, la Secretaría General del Ayuntamiento advirtió de una posible incompatibilidad temporal. Por eso, Reguera renunció a su empresa y dejó de ser administrador antes de tomar posesión. Esa posible incompatibilidad quedó resuelta. En septiembre de 2023, el contrato fue liquidado. En 2024, Reguera recuperó sus acciones y lo comunicó oficialmente a la Secretaría General, que confirmó la inexistencia de incompatibilidad.
Estamos en octubre de 2025, y nadie ha cuestionado nada. ¿Por qué se habla? Fácil. Tenemos a una concejala del PP que acaba de dimitir y sospecho (ojo, es solo una sospecha) que puede haber filtrado información, sesgada, falsa y manipulada, a ese pseudomedio digital más próximo a la ultraderecha.
Ruido, ruido y ruido. Y el PP y Mazarías en horas bajas, muy bajas. ¿Horcajo a Hacienda????? jajaajajajaajajaja