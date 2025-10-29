10 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado en declaraciones a Vive Radio Segovia que Berta Migueláñez se incorporará como nueva concejala del Ayuntamiento en el próximo pleno ordinario de noviembre. El regidor señaló que Migueláñez “ya ha aceptado el acta de concejal y comenzará a trabajar de forma inmediata con el equipo de gobierno”, asistiendo a las comisiones y juntas preparatorias “para ir cogiendo experiencia en la actividad municipal”.

Mazarías adelantó que la entrada de la nueva edil implicará una reorganización interna de áreas y delegaciones, aunque precisó que “todavía no está definida”. En este proceso, el concejal José Luis Horcajo asumirá provisionalmente las funciones de Hacienda, hasta ahora dirigidas por Rosalía Serrano, y todo apunta a que será él quien continúe al frente del área: “Ha estado trabajando codo con codo con Rosalía Serrano durante todo este tiempo y parece lógico que pueda ser él quien asuma esas tareas”.

El alcalde explicó que el objetivo es repartir las responsabilidades sin alterar en exceso el organigrama actual. “Vamos a intentar no tocar a los concejales que ya se vieron afectados en la anterior reestructuración”, indicó, en referencia a los cambios realizados tras la salida de Raquel Alonso hacia la Junta de Castilla y León.

Debate sobre el estado de la ciudad

Mazarías también se refirió a la propuesta planteada por el concejal de Podemos, Guillermo San Juan, para celebrar un debate sobre el estado de la ciudad. El alcalde consideró que la iniciativa tiene “un marcado carácter ideológico y de escaparate político”, aunque recalcó que su gobierno “no tiene inconveniente en llevarla a cabo”.

“El señor San Juan busca lo que nos tiene acostumbrados, un escaparate en el que exponer su modelo de ciudad”, afirmó Mazarías, que recordó que el Ejecutivo municipal “rinde cuentas cada cuatro años en las urnas”. No obstante, insistió en que la prioridad del equipo de gobierno es sacar adelante los presupuestos antes de abrir nuevos frentes políticos.