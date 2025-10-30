6 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que el Ayuntamiento sigue trabajando en la adecuación urbanística del antiguo Regimiento para habilitar un aparcamiento provisional de autobuses turísticos, y ha adelantado dos nuevas actuaciones que facilitarán su acceso: el retranqueo de la fachada de entrada y la construcción de una rotonda en la confluencia de las calles Coronel Rexach y Padre Claret.

Mazarías explicó que estas medidas permitirán mejorar las maniobras de entrada y salida de los vehículos de gran tamaño, tras el estudio técnico realizado “in situ con los profesionales de Asetra”, la patronal del transporte segoviano. “Hay que hacer actuaciones que llevaremos a cabo como el retranqueo de la entrada al espacio del Regimiento a corto plazo y, más a largo plazo, estamos pensando en la construcción de una glorieta en el entorno de Padre Claret”, señaló.

El alcalde recordó que esta última propuesta surgió de una moción presentada por Izquierda Unida, que el equipo de Gobierno apoyó al considerarla “una mejora necesaria para regular el tráfico en un nudo importante de la ciudad”. Según detalló, la rotonda se situaría “en la intersección de la avenida Padre Claret y el paseo de Coronel Rexach”.

El aparcamiento, una solución provisional

El regidor ha explicado que se continúa “dando pasos en la tramitación urbanística” para habilitar el espacio como zona de estacionamiento temporal hasta que se ejecute el futuro desarrollo residencial y dotacional del Regimiento.

“El uso actual no corresponde con un aparcamiento, y por eso estamos realizando los cambios normativos necesarios para que, de forma eventual, pueda destinarse a este fin”, aclaró Mazarías. Añadió que los informes técnicos y jurídicos “se están elaborando con profundidad para que la autorización no pueda ser impugnada por nadie”.

El alcalde reiteró que el objetivo es aprovechar el espacio mientras no se desarrollen los usos definitivos previstos para la zona, y que este aparcamiento servirá “para dar respuesta a las necesidades del turismo mientras se habilita el aparcamiento disuasorio o un recinto ferial permanente”.