Último día para que los comercios se adhieran a la Tarjeta Impulsa Segovia

La Cámara de Comercio de Segovia recuerda que este martes, 28 de octubre, finaliza el plazo para que los establecimientos interesados se inscriban en el Programa Tarjeta Impulsa Comercio Segovia 2025, una iniciativa promovida en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia para fomentar el consumo local y apoyar al pequeño comercio de la ciudad.

Los establecimientos que aún no hayan formalizado su adhesión pueden hacerlo hasta las 23:59 horas de hoy a través de la web www.impulsacomerciosegovia.es, donde deberán rellenar el formulario, adjuntar la documentación requerida y esperar la confirmación de su aceptación por parte de la Cámara. Una vez validada la inscripción, los comercios podrán recoger su distintivo identificativo y aparecerán en el mapa interactivo de establecimientos adheridos disponible en la misma web.

El programa prevé la emisión de 12.000 tarjetas monedero, que los ciudadanos podrán adquirir a partir del 31 de octubre, y con las que podrán realizar compras entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre. La campaña busca incentivar el consumo en el comercio de proximidad, ofreciendo descuentos y bonificaciones directas en los establecimientos participantes.

Para resolver dudas o completar el proceso de adhesión, los interesados pueden acudir presencialmente a la sede de la Cámara de Comercio (Paseo Ezequiel González, 24, 1º J, Edificio San Roque), llamar al 900 732 855, escribir al correo impulsacomercio@camaradesegovia.es o consultar toda la información en la web del programa.