Jorge de Frutos, a Broncano: “Mi patrimonio está entre 2 y 14 millones”

Jorge de Frutos jugador segoviano del Rayo Vallecano

El segoviano Jorge de Frutos se pasó anoche por “La Revuelta”, el programa de David Broncano en La 1, y dejó uno de esos momentos que corren por redes a la velocidad del rayo —nunca mejor dicho, tratándose del jugador del Rayo Vallecano.

El futbolista, natural de Navares de Enmedio y actual máximo goleador del equipo, fue el primer invitado del programa y protagonizó una entrevista entre risas, anécdotas de pueblo y las clásicas preguntas de Broncano sobre dinero y sexo.

A la temida cuestión sobre su patrimonio total, De Frutos tiró de ingenio: dijo que estaba entre los dos números con los que ha jugado en la selección española, el 2 y el 14. Vamos, que o tiene 2 millones o 14, según se mire. “Juzguen ustedes mismos”, podría haber rematado, aunque su sonrisa ya lo decía todo.

Durante el programa, De Frutos se mostró cercano y con su habitual sentido del humor. Regaló a Broncano una camiseta del Rayo Vallecano y una taza con el escudo del club, a lo que el presentador respondió con una maceta con césped y un álbum de cromos de fútbol con su cara, fiel al tono caótico y divertido que ya es marca de la casa.

El jugador también recordó su infancia en Navares de Enmedio, sus inicios en el fútbol y el salto a la élite tras pasar por el Levante y consolidarse en el Rayo. Y, entre bromas, demostró que mantiene los pies en la tierra pese a los millones —sean dos o catorce— que ya figuran en su cuenta.

Author: Redacción

