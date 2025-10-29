En el marco de la operación ‘ALCOS’, iniciada por el Equipo de Policía Judicial de El Espinar en julio de 2021, la Guardia Civil de Segovia ha dado por concluida una laboriosa investigación con la recuperación de efectos sustraídos en Francia, gracias a la colaboración judicial y policial hispano-francesa.

Durante el desarrollo de la operación, se investigó a un grupo criminal de origen albano asentado temporalmente en Madrid, especializado en la comisión de robos con fuerza en viviendas. Los hechos delictivos se concentraron en la localidad de El Espinar, donde se sustrajeron joyas y dinero en efectivo por valor superior a 100.000 euros, generando una notable alarma social.

En enero de 2023, se detuvo a tres personas y se investigó a una cuarta, todos de nacionalidad extranjera, como presuntos autores de trece delitos de robo con fuerza en viviendas, así como de los delitos de usurpación de estado civil y falsificación de documento público. Uno de los detenidos fue interceptado en Hendaya (Francia) con 400 piezas de joyería ocultas en su vehículo.

A raíz de la detección de gran parte de las joyas en territorio francés, y en virtud de la cooperación internacional, en octubre de 2025 agentes del Equipo de Policía Judicial de El Espinar se desplazaron hasta el Centro de Cooperación Policial y Aduanero (CCPA), ubicado en la localidad francesa de Hendaya, logrando recuperar 30 piezas de joyería valoradas en 15.000 euros, todas ellas procedentes de los hechos investigados.

Los efectos recuperados han sido entregados a sus legítimos propietarios, lo que permite dar por finalizada la investigación, destacando la eficacia de la colaboración entre cuerpos policiales y autoridades judiciales de ambos países.