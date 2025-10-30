free web stats

Dos heridos en un accidente entre dos turismos en la calle Mirasierra

La Policía Local de Segovia intervino este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido sobre las 16:00 horas en la calle Mirasierra, en el que dos turismos colisionaron y resultaron dos personas heridas. Ambas fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas para su valoración médica.

A lo largo de la jornada, los agentes también actuaron en otros dos siniestros viales: uno por alcance en la avenida Padre Claret, que se saldó con un herido leve y daños materiales, y otro en la calle Jardinillos de San Roque, sin personas heridas.

Durante el día se realizaron diversos controles de tráfico, entre ellos dos de documentación, alcoholemia y drogas, que derivaron en una denuncia por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida y otra por ITV caducada. En el control de transporte escolar y de menores, efectuado junto con personal de la Junta de Castilla y León, se detectó una infracción por carecer de la autorización correspondiente.

Además, la Policía Local atendió tres incidentes sanitarios con traslado al Hospital General de Segovia, intervino en un pequeño desprendimiento de la estructura de un balcón, que fue asegurado por los bomberos, y respondió a dos avisos por molestias vecinales resueltos sin mayores incidencias.

