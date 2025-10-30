El recuerdo de Olivia García sigue vivo tres años después

Los Ayuntamientos de Palazuelos de Eresma y Torrecaballeros celebraron este miércoles sendos actos en recuerdo de Olivia García, la niña asesinada en 2022, en una jornada de memoria y cariño hacia su familia. Ambos municipios, a los que la pequeña pertenecía, volvieron a unirse para rendir homenaje a su figura con un mismo mensaje: que hechos como los que le arrebataron la vida “no pueden volver a repetirse jamás”.

En Palazuelos de Eresma, el acto tuvo lugar junto a las pistas de pádel municipales que llevan su nombre, donde se dieron cita representantes institucionales y numerosos vecinos. Presidido por el alcalde Jesús Nieto Martín, contó también con la presencia de los regidores de Segovia, Torrecaballeros, Trescasas y La Lastrilla, así como de concejales de distintos municipios. Durante la ceremonia se guardaron cinco minutos de silencio y se depositaron ramos de flores junto a la placa conmemorativa, que recuerda a Olivia como “la niña que nos enseñó que lo más importante es invisible a los ojos”.

Por su parte, Torrecaballeros acogió otro acto simbólico en el Complejo Deportivo Pirata Olivia, junto a la escultura que perpetúa su memoria. Allí, el alcalde Rubén García y miembros de la corporación local encabezaron un homenaje similar, en el que se sumaron flores y muestras de afecto al ramo conjunto que ambos ayuntamientos depositaron en recuerdo de la pequeña.

Los consistorios han destacado que estos actos se organizan “en constante contacto y de común acuerdo con Eugenio, padre de Olivia”, con el único propósito de mantener viva su memoria y recordar a todos los niños y niñas víctimas de la sinrazón.

El padre de la menor, Eugenio García, agradeció la presencia de los asistentes y el apoyo mostrado por ambas localidades, que cada año reafirman con su silencio y su recuerdo el vínculo que une a Olivia con los dos municipios.