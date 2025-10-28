El político y jurista espinariego Rafael Calvo Ortega ha fallecido este lunes a los 92 años de edad, dejando tras de sí una extensa trayectoria vinculada a la historia reciente de España. Nacido en San Rafael (El Espinar) en 1933, fue ministro de Trabajo durante el Gobierno de Adolfo Suárez y uno de los protagonistas de la Transición democrática.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y doctor por la Universidad de Bolonia, Calvo Ortega fue senador por Segovia en la legislatura constituyente (1977-1979) y diputado en el Congreso por la Unión de Centro Democrático (UCD). Su nombre quedó ligado al Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980, uno de los pilares legislativos del nuevo marco laboral democrático.

Tras su etapa política, desarrolló una destacada carrera académica como catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerció la docencia hasta 2003. Su labor investigadora y docente le valió el reconocimiento del ámbito jurídico y universitario, con numerosas publicaciones de referencia en su especialidad.

Muy vinculado siempre a su tierra natal, Calvo Ortega fue reconocido como Hijo Predilecto de El Espinar, distinción que simbolizaba el orgullo de sus vecinos hacia una figura que llevó el nombre del municipio a las más altas instituciones del país.

El Ayuntamiento de El Espinar ha expresado su “profundo pesar” por el fallecimiento de quien consideran “una de las personalidades más relevantes nacidas en el municipio, ejemplo de servicio público, diálogo y compromiso con la democracia”.

Con su muerte desaparece una de las voces más respetadas de la etapa fundacional de la España moderna. Su legado político, académico y humano queda como testimonio de una vida dedicada al servicio público y al entendimiento.