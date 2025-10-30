Detenidos en Madrid dos jóvenes por un robo con butrón en el polígono de El Espinar

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos jóvenes de nacionalidad extranjera, residentes en Madrid, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y un delito de daños, en relación con unos hechos ocurridos el pasado mes de marzo en la localidad de El Espinar.

El ilícito penal tuvo lugar durante la madrugada del día 9 de marzo de 2025, cuando los autores accedieron al polígono industrial y, tras practicar sendos butrones en dos naves industriales, lograron sustraer del interior de una empresa dedicada a la carpintería de aluminio diversa herramienta profesional, 2.500 euros en efectivo y un termo calentador de agua.

Tras una laboriosa investigación desarrollada durante varios meses por el Equipo ROCA de la Comandancia de Segovia, que incluyó inspecciones técnicas, análisis de vestigios y seguimiento de indicios, se logró la localización de los presuntos autores en la ciudad de Madrid. Ambos individuos contaban con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía la descarga de la APP ALERTCOPS para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La app permite recibir en el teléfono móvil mensajes de aviso cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.