¿Cómo consigo mi tarjeta monedero?

El 31 de octubre comienza la entrega de las Tarjetas Impulsa Comercio Segovia, que podrán adquirirse en formato físico o virtual, con una carga de 50 euros de los cuales solo se pagan 25, ya que el Ayuntamiento de Segovia subvenciona el 50 % restante y donde más de 200 establecimientos estarán adheridos.

El primer periodo de reparto estará reservado a las personas mayores de 65 años, que podrán recoger su tarjeta entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre en la Cámara de Comercio de Segovia (Paseo Ezequiel González, 24), en horario de 8:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas.

A partir del 7 y hasta el 24 de noviembre, el programa se abrirá al público general. También podrá solicitarse la tarjeta virtual a través de la web www.impulsacomerciosegovia.es, donde se encuentra la pasarela de pago y las instrucciones de uso.

En total se emitirán 11.860 tarjetas, con una inversión municipal de 350.000 euros —296.500 destinados directamente a la subvención y el resto a la operativa y promoción del sistema—.

El periodo de compras con la tarjeta se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre. Las tarjetas no son recargables, aunque podrá adquirirse una segunda si no se han agotado todas las disponibles.

El Ayuntamiento anima a los segovianos a aprovechar esta campaña, en colaboración con La Caixa y la Cámara de Comercio, para apoyar al pequeño comercio local.