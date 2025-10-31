free web stats

¿Cómo consigo mi tarjeta monedero?

Posted By on 30, Oct, 2025

El 31 de octubre comienza la entrega de las Tarjetas Impulsa Comercio Segovia, que podrán adquirirse en formato físico o virtual, con una carga de 50 euros de los cuales solo se pagan 25, ya que el Ayuntamiento de Segovia subvenciona el 50 % restante y donde más de 200 establecimientos estarán adheridos.

El primer periodo de reparto estará reservado a las personas mayores de 65 años, que podrán recoger su tarjeta entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre en la Cámara de Comercio de Segovia (Paseo Ezequiel González, 24), en horario de 8:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas.

A partir del 7 y hasta el 24 de noviembre, el programa se abrirá al público general. También podrá solicitarse la tarjeta virtual a través de la web www.impulsacomerciosegovia.es, donde se encuentra la pasarela de pago y las instrucciones de uso.

En total se emitirán 11.860 tarjetas, con una inversión municipal de 350.000 euros —296.500 destinados directamente a la subvención y el resto a la operativa y promoción del sistema—.

El periodo de compras con la tarjeta se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre. Las tarjetas no son recargables, aunque podrá adquirirse una segunda si no se han agotado todas las disponibles.

El Ayuntamiento anima a los segovianos a aprovechar esta campaña, en colaboración con La Caixa y la Cámara de Comercio, para apoyar al pequeño comercio local.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *