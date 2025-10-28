Segovia en Marcha critica el rechazo a sus propuestas sobre terrazas

Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) ha denunciado que el Partido Popular, con el apoyo de Vox, ha rechazado diez de las once alegaciones que el grupo municipal había presentado a la nueva Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública, que se someterá a votación en el pleno del próximo 31 de octubre.

Desde la formación se señala que el Gobierno local ha respondido con “argumentos genéricos” sin entrar al fondo de las cuestiones planteadas, entre ellas la longitud máxima permitida para las terrazas, la accesibilidad y seguridad en los espacios ocupados o el uso de plazas de aparcamiento de la zona ORA como alternativa a la instalación sobre aceras.

El portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, ha destacado que una de las principales preocupaciones de su grupo es la posibilidad de que algunos establecimientos puedan ocupar hasta 30 metros lineales de vía pública con una sola terraza, lo que, según afirma, podría beneficiar “a un número muy reducido de negocios” en detrimento del uso común del espacio público.

Segovia en Marcha fue el único grupo municipal que presentó aportaciones durante el periodo de exposición pública. Entre sus propuestas figuraban la reducción de la longitud máxima de las terrazas, la introducción de sistemas de identificación como códigos QR para mejorar el control municipal, la protección de actividades no lucrativas y la zonificación diferenciada por barrios y núcleos incorporados. Según el grupo, el 95 % de estas propuestas fueron rechazadas.

San Juan sostiene que la ordenanza “consolida un modelo que favorece al turismo frente a la hostelería de barrio”, y que “no tiene en cuenta la participación ciudadana ni el equilibrio entre negocio y convivencia”.

Blanca de Silos

En otro orden de cuestiones, Segovia en Marcha considera que la reordenación de la calle Blanca de Silos no ha logrado los objetivos planteados. Según la formación, la actuación ha provocado una pérdida de actividad comercial, el cierre de varios negocios y dificultades en la movilidad, con “más inconvenientes que beneficios” para vecinos y comerciantes.

El grupo también ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de trasladar los autobuses turísticos al antiguo acuartelamiento del Regimiento, al considerar que se trata de una “medida provisional” que no soluciona los problemas de fondo derivados de la reordenación.