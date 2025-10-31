Más de 200 comercios se suman a la campaña de la Tarjeta Monedero en Segovia

El programa ‘Tarjeta Impulsa Comercio Segovia 2025’ comienza con una amplia participación del comercio local, tras el cierre del plazo de adhesión. Según ha informado el alcalde, José Mazarías, un total de 214 establecimientos solicitaron participar en la iniciativa, de los cuales 207 ya han sido admitidos y el resto se encuentra en proceso de revisión.

La cifra representa un incremento del 20 % respecto a la última campaña de bonos comercio, en la que tomaron parte 179 negocios, y supone que el 30 % de los comercios de la ciudad (de los 707 registrados en la Junta de Castilla y León) formarán parte de la edición de este año. Si deseas saber cómo conseguir tu tarjeta monedero tienes toda la información en este enlace.

El alcalde ha destacado la diversidad de los sectores representados, con una notable presencia de tiendas de moda, calzado y complementos, seguidas de alimentación, peluquería, salud, juguetes, papelería, electrodomésticos, joyería o ferretería, entre otros. “Se ha adherido un abanico muy amplio de negocios, lo que convierte esta campaña en un dinamizador del comercio segoviano”, ha señalado Mazarías.

El listado completo de comercios participantes se publicará en las páginas web de la Cámara de Comercio de Segovia y del Ayuntamiento, y los establecimientos contarán con un distintivo identificativo en sus escaparates para facilitar su localización.