Diversión, disfraces y sustos en la Fiesta de Halloween de Palazuelos

Posted By on 28, Oct, 2025

El próximo jueves 31 de octubre, Palazuelos de Eresma celebrará su esperada Fiesta de Halloween, una cita que promete diversión, música y sustos para toda la familia. La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, el AMPA del CEIP La Atalaya, y el bar A Tu Bola.

Por segundo año consecutivo, la fiesta se celebrará en el Polideportivo de Arroyo de la Vega, tras el éxito rotundo de la edición anterior, que contó con una asistencia multitudinaria y un ambiente lleno de magia y diversión.

La entrada es libre y abierta a todo el que quiera participar: no está limitada a los residentes de Palazuelos o a los miembros de la AMPA, sino que está pensada para que todo el que quiera pueda disfrutar de esta noche tan especial.

La programación comenzará a las 18:30 h con la concentración en el Ayuntamiento, desde donde partirá a las 18:45 h el desfile de disfraces hasta el polideportivo, escenario principal de las actividades.

A partir de las 19:00 h, el pabellón se convertirá en un espacio lleno de propuestas para todos los públicos: Hinchables para los más pequeños. DJ Picciolo, que animará la tarde con su música (de 19:00 a 21:00 h). Pasaje del terror (de 19:00 a 21:00 h), una experiencia llena de misterio y sustos pensada para niños a partir de 8 años y adultos. Los más pequeños podrán acceder bajo la responsabilidad de sus padres. Taller de Halloween (de 19:00 a 21:00 h), con la obligatoriedad de que los niños participen acompañados por un adulto responsable.

La fiesta culminará con el Concurso de Disfraces, que se celebrará de 21:30 a 22:00 h, con premios cortesía del bar A Tu Bola y Bar Giorgio para los disfraces más creativos y terroríficos, pudiéndote inscribir aquí. Y para quienes quieran seguir la diversión, la noche continuará en A Tu Bola con la fiesta para los jóvenes, amenizada por DJ Pitu, desde las 23:00 h hasta las 03:00 h. Una cita que combina diversión, música y espíritu comunitario, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar juntos de una noche mágica y llena de sorpresas.

 

