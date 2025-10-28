Diversión, disfraces y sustos en la Fiesta de Halloween de Palazuelos

El próximo jueves 31 de octubre, Palazuelos de Eresma celebrará su esperada Fiesta de Halloween, una cita que promete diversión, música y sustos para toda la familia. La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, el AMPA del CEIP La Atalaya, y el bar A Tu Bola.

Por segundo año consecutivo, la fiesta se celebrará en el Polideportivo de Arroyo de la Vega, tras el éxito rotundo de la edición anterior, que contó con una asistencia multitudinaria y un ambiente lleno de magia y diversión.

La entrada es libre y abierta a todo el que quiera participar: no está limitada a los residentes de Palazuelos o a los miembros de la AMPA, sino que está pensada para que todo el que quiera pueda disfrutar de esta noche tan especial.

La programación comenzará a las 18:30 h con la concentración en el Ayuntamiento, desde donde partirá a las 18:45 h el desfile de disfraces hasta el polideportivo, escenario principal de las actividades.

A partir de las 19:00 h, el pabellón se convertirá en un espacio lleno de propuestas para todos los públicos: Hinchables para los más pequeños. DJ Picciolo, que animará la tarde con su música (de 19:00 a 21:00 h). Pasaje del terror (de 19:00 a 21:00 h), una experiencia llena de misterio y sustos pensada para niños a partir de 8 años y adultos. Los más pequeños podrán acceder bajo la responsabilidad de sus padres. Taller de Halloween (de 19:00 a 21:00 h), con la obligatoriedad de que los niños participen acompañados por un adulto responsable.

La fiesta culminará con el Concurso de Disfraces, que se celebrará de 21:30 a 22:00 h, con premios cortesía del bar A Tu Bola y Bar Giorgio para los disfraces más creativos y terroríficos, pudiéndote inscribir aquí. Y para quienes quieran seguir la diversión, la noche continuará en A Tu Bola con la fiesta para los jóvenes, amenizada por DJ Pitu, desde las 23:00 h hasta las 03:00 h. Una cita que combina diversión, música y espíritu comunitario, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar juntos de una noche mágica y llena de sorpresas.