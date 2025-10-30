El Gemelo Digital puesto en marcha por el Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con Esri España, ha recibido el Premio a la Excelencia Innovadora, en el marco de la Conferencia Esri España 2025, el mayor evento europeo sobre tecnología geoespacial y mapas inteligentes que se celebra estos días en Madrid.

La teniente de alcalde y concejala de Turismo, Innovación y Digitalización, y Promoción Económica, May Escobar, ha sido la encargada de recoger este galardón con el que se reconoce la labor del Ayuntamiento en Transformación Digital e Innovación y subraya el impacto positivo de su trabajo en el sector.

No es el primer reconocimiento que obtiene este proyecto. El pasado mes de junio, el Gemelo Digital de Segovia fue galardonado con el premio al “Gemelo Digital en Destino” en la VII edición de los Premios Digital Tourist 2025, organizados por AMETIC, la asociación que representa a la industria digital en España.

“Este proyecto no es sólo una herramienta tecnológica, es una apuesta de ciudad, y cada reconocimiento es un impulso para seguir avanzando con la vista puesta en el futuro. En tan solo dos años, Segovia se ha convertido en un referente nacional en digitalización turística y este Gemelo Digital es el resultado de esa transformación”,

ha destacado Escobar. “El cambio que supone esta herramienta no solo mira a la eficiencia administrativa o a la gestión interna, sino que pone en el centro a las personas: a quienes viven en Segovia, a quienes nos visitan y a quienes desarrollan en ella su actividad económica, cultural o profesional”, ha añadido la concejala.

La Conferencia Esri España 2025, reune estos días en IFEMA a más de 2.000 profesionales para compartir los últimos avances en Inteligencia Artificial geoespacial, GEOAI, Gemelo Digital, Mapping Indoor o BIM, entre otros ámbitos.

Bajo el lema “GIS: Integrando todo, en todas partes”, el encuentro mostrará el papel esencial de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) como herramienta para conectar datos, integrar conocimiento y fomentar la colaboración entre sectores, contribuyendo así a afrontar desafíos globales como el cambio climático, la sostenibilidad y la transformación digital.

Precisamente, en el ámbito de la integración de datos y el desarrollo inteligente del territorio ha destacado el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Segovia: un gemelo digital vivo; una iniciativa que combina innovación tecnológica y preservación del patrimonio histórico en una ciudad reconocida por la UNESCO.

Durante la sesión plenaria, May Escobar explicó cómo esta plataforma integral y tridimensional centraliza datos de LiDAR, imágenes satelitales, sensores IoT y registros catastrales, ofreciendo una visión interactiva y precisa del entorno urbano. Esta infraestructura permite realizar análisis avanzados, simulaciones y recorridos virtuales, optimizando la planificación urbana, la gestión catastral y la eficiencia energética. Además, facilita la anticipación ante emergencias y promueve un modelo urbano más sostenible, participativo y resiliente, en línea con los Objetivos de la Agenda 2030.

“Este gemelo digital nos permite comprender el ecosistema urbano de manera integral, facilitando la toma de decisiones y democratizando el acceso a la información. Es una herramienta que refuerza la participación ciudadana, impulsa la transición energética y demuestra que tradición y modernidad pueden convivir en una ciudad inteligente y sostenible”, ha afirmado May Escobar durante su intervención.

Gemelo Digital de Segovia

Esta plataforma integral, construida sobre un modelo 3D hiperrealista del núcleo urbano, centraliza aplicaciones y datos geográficos de alto valor en un Hub digital, permitiendo visualizar y analizar la ciudad en un entorno tridimensional interactivo. El visor (https://gemelo-digital-aytosegovia.hub.arcgis.com) ofrece acceso sencillo desde cualquier dispositivo a información sobre el casco histórico, los espacios verdes, el plan general de ordenación urbana, el catastro 3D o el potencial solar de las cubiertas, entre otros recursos. También facilita recorridos virtuales y análisis turísticos, como el gasto de visitantes por nacionalidad, sector o mes.