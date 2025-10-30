La Policía Local de Segovia y El Espinar, Medalla al Mérito Policial

La Policía Local de Segovia y la de El Espinar recibirán la Medalla de Oro al Mérito Policial de Castilla y León, un reconocimiento que la Junta entrega a los cuerpos y agentes que han destacado por su labor en favor de la seguridad y la ciudadanía. En el caso espinariego, el galardón se concede también por la trayectoria centenaria del cuerpo, fundado hace más de cien años.

El acto de entrega se celebrará el 21 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León, donde se distinguirá a casi un centenar de policías locales de toda la Comunidad. En total, 98 efectivos y 29 cuerpos policiales serán reconocidos por sus intervenciones meritorias, proyectos innovadores y servicios destacados.

Reconocimientos

En la categoría de oro, además de los cuerpos de Segovia y El Espinar, recibirán la distinción las Policías Locales de Astorga, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina de Rioseco, Salamanca y Valladolid. La Junta otorga también medallas de oro individuales a varios agentes que llevaron a cabo rescates acuáticos y en altura en los que pusieron en riesgo su propia vida.

Por su parte, en la categoría de plata se premiará a un centenar de agentes y unidades por trayectorias profesionales, actuaciones humanitarias y acciones de auxilio inmediato. Entre ellas, destacan intervenciones que permitieron salvar la vida de bebés y adultos en situaciones de emergencia, sofocar incendios urbanos, o frustrar intentos autolíticos y agresiones.

La Junta entregará además menciones honoríficas a quienes, sin pertenecer a cuerpos policiales, han contribuido a la mejora de la seguridad ciudadana o a la formación de los agentes, como es el caso de Begoña González González, funcionaria de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

Colaboración interterritorial

En esta edición, también se reconocerá a nueve Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, que acogieron y guiaron a más de 200 agentes de Castilla y León durante su despliegue en las labores de seguridad tras la DANA de octubre de 2024.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias destaca que esta edición es una de las más numerosas de los últimos años, con casi un centenar de actuaciones valoradas y un aumento sostenido de candidaturas por parte de los municipios de la Comunidad.