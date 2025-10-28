El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia llevará al próximo Pleno ordinario, que tendrá lugar este viernes, una moción en la que propone una revisión y actualización del sistema de carga y descarga de mercancías, especialmente en la Calle Real, donde es diario el colapso producido por estos vehículos. La portavoz del grupo, Noemí Otero, ha explicado, en el marco de una rueda de prensa, que la regulación vigente, aprobada hace casi una década, “ya no responde a la realidad logística, turística y comercial de la ciudad”.

Otero ha recordado que las franjas horarias actuales (7:30-10:15am) concentran las operaciones en escaso margen temporal, lo que provoca acumulaciones de camiones y furgonetas, maniobras peligrosas y riesgos para peatones y visitantes. “La Calle Real es una arteria peatonal con alta presencia de turistas desde primeras horas y mantener el mismo horario de hace diez años sin haberlo revisado es algo que se debe corregir”, ha señalado la edil.

La moción de Ciudadanos plantea la actualización del sistema de carga y descarga de mercancías, especialmente en el Casco Histórico; la habilitación de espacios alternativos en calles aledañas para descongestionar la Calle Real; el establecimiento de una única franja horaria fuera del recinto amurallado; y la modificación de la Ordenanza de Circulación para prever tarjetas especiales de estacionamiento para vehículos de reparto (uso temporal en zona azul/verde).

Otero ha destacado además las ventajas concretas de ampliar y racionalizar los horarios fuera del recinto amurallado: reducción de riesgos laborales para los repartidores, menor peligro para peatones, mejor distribución del trabajo diario de comercios y transportistas, optimización del uso del aparcamiento por mayor rotación y facilidades para el reparto a domicilio.

La portavoz ha remarcado que la medida no pretende perjudicar la actividad comercial, sino todo lo contrario: “Una regulación moderna y flexible favorece al comercio local porque facilita suministros ordenados y reduce las molestias para vecinos y visitantes”.

Presupuestos

Durante la comparecencia, Otero ha valorado las declaraciones del alcalde, quien recientemente instó a los grupos de la oposición a presentar propuestas para los presupuestos de 2026, pese a que ni siquiera se conoce un borrador del documento.

En palabras de la edil, “el proyecto de presupuestos es el más importante para cualquier gobierno. Que el alcalde encomiende esta tarea a la oposición, demuestra una preocupante falta de planificación y liderazgo político”. Otero ha afirmado que “parece que Mazarías se hubiera cansado de ser alcalde de la ciudad y por eso pide a la oposición que haga su labor de impulso y gestión”.

Ciudadanos ha reiterado que participará en la negociación de las cuentas de 2026 una vez se cumpla íntegramente el acuerdo presupuestario de 2025, suscrito el pasado 30 de marzo entre el Grupo Popular y el Grupo Mixto-Ciudadanos.

Otero ha recordado que “la ejecución del acuerdo hasta el momento ha sido muy deficiente, con compromisos incumplidos en materia de comercio, movilidad, urbanismo, accesibilidad o cultura”, y ha insistido en que “solo una vez cumplido lo pactado, estaremos en disposición de sentarnos a hablar del futuro presupuesto”.