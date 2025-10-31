Cambio de ubicación de la parada del Hospital General

Con motivo de la modificación del viario en el entorno del Hospital General de Segovia y de la habilitación de una nueva zona de parada de autobuses conforme a la nueva ordenación urbana, el Ayuntamiento de Segovia, a través de AVANZA, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano, ha trasladado la parada del Hospital General a su nueva ubicación en la calle 3 de Abril.

Esta actuación se lleva a cabo con el objetivo de evitar el acceso de los autobuses al interior del complejo hospitalario, dado que la Gerencia Regional de Salud tiene proyectadas ampliaciones en el recinto.

Desde hoy, las líneas 6 y 4 han modificado su recorrido. Los autobuses circularán por la calle 3 de Abril hasta la segunda rotonda, donde efectuarán el cambio de sentido y realizarán la parada en la nueva zona habilitada. Este espacio dispone de una doble marquesina, que permitirá mejorar el confort y la protección de los usuarios, ofreciendo mayor capacidad, comodidad y seguridad mientras esperan el autobús. A continuación, los vehículos descenderán nuevamente por la calle sin acceder al interior del complejo hospitalario.