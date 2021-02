5 Comments

Una docena de informaciones e innumerables comentarios y referencias se han publicado en este periódico en el último año acerca del Centro Logístico de Defensa, su evolución y alertando de los movimientos que realizaban otras ciudades para tratar de hacerse con el caramelo. En ese tiempo ha habido aquí iniciativas políticas y una moción que perdió el Gobierno local, sin embargo encastillado en no hacer comisiones ni nada que impulsara la candidatura de Segovia… Como los chicos pequeños: manos a los oídos y a decir muy alto y seguido “habla cartucho que no te escucho”. Lo que no se sabe, no duele… Hasta que nos enteramos, por ejemplo, que no se ha intentado siquiera evitar perder casi 300 trabajos de la Base o lograr los más de 1.600 empleos del premio gordo que se ha llevado Córdoba… Ah, la tasa de paro en enero en Segovia quedó en 8.991 desempleados en la provincia.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, la cordobesa, Calvo, ni siquiera se esconde: “yo lo quería y el presidente ha sido sensible”. Estupendos criterios de elección. Por cierto, los socialistas de Jaén (leche, parece la canción aquella de los aceituneros) andan subiéndose por las paredes por este asunto aunque en su caso se quejan con algo de razón, que estos si hicieron las tareas, mientras los socialistas de Toledo justo lo contrario, se muestran sumisos pese a que fueron los grandes favoritos… ¿A qué no adivina qué ciudad tendrá premio de consolación? Se lo contaremos.