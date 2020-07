Grupo Norte reabre la guardería municipal bajo amenaza de multa y fin del contrato

La semana pasada la concejala de Educación, Ana Peñalosa, anunciaba a bombo y platillo la reapertura de la escuela infantil municipal La Senda. Sería el 6 de julio, con 17 niños ya matriculados para el resto del mes y tras tres meses de cierre motivado por el covid19.

El servicio está adjudicado al Grupo Norte, la principal empresa proveedora de servicios personales de Castilla y León. Hecho el anuncio, los responsables de La Senda remitían sin embargo whatsapps a los padres informándoles que se olvidaran, que no pensaban reabrir el centro hasta septiembre. Y efectivamente, llega el 6 de julio y los padres que llevaron a sus vástagos al centro se encontraron las puertas cerradas a cal y canto.

A continuación llegaron 24 horas de tensión entre adjudicatario y concejalía. “Yo me enteré que no pensaban abrir por los mensajes que me hicieron llegar los padres”, explicaba Peñalosa. Según su relato, el argumento de la empresa, que ha estado con los trabajadores en ERTE asumido por la Seguridad Social, era que no cuadraban las cuentas. El centro está previsto para 57 plazas, según Grupo Norte, abrir para 17 “no salía a cuenta” y efectivamente, llegado el día la guardería no se abrió.

“Nuestra reacción fue de indignación y sorpresa. A lo largo del fin de semana intentamos llegar a un acuerdo. Finalmente tuvimos una reunión presencial con ejecutivos del grupo el lunes -mientras los padres esperaban la apertura-. Les informamos que el pliego establece la apertura de 11 meses al año y que su obligación era abrir. Que el incumplimiento suponía una sanción de entre 10.000 y 30.000€ y la rescisión del contrato“, explica Peñalosa, abogada ella.

El Ayuntamiento asume el déficit

El contrato con el Grupo Norte está a “riesgo y ventura“, la famosa fórmula -la misma que rige en los parkings municipales-, eso quiere decir que en caso de déficit de explotación el Ayuntamiento se obliga a asumir la diferencia entre lo que se ha ingresado y lo que ha costado el servicio. “Pero esta cuenta se hace al final del contrato”, recordaba Peñalosa. Al final Grupo Norte atendió a razones y al día siguiente, 7 de julio, retomaba la actividad.

No es el primer desencuentro entre la concejalía y la adjudicataria. Peñalosa, que ha sugerido alguna vez su voluntad de municipalizar el servicio, negocia en estos momentos un nuevo pliego de condiciones. De momento, Grupo Norte seguirá hasta octubre, posteriormente, el contrato se irá negociando curso a cursxo.