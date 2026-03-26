Pepu Hernández, los campeones del mundo y el doblete del Atlético, en FID Segovia 2026

El III FID Segovia Recoletas Salud ya es una realidad. El salón de Plenos antiguo del Ayuntamiento de Segovia ha sido escenario de la presentación en sociedad de una tercera edición que se celebrará el 10 y 11 de abril en el Teatro Juan Bravo y que volverá a contar con algunos de los deportistas más importantes de nuestro país.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha señalado durante su intervención que esta edición pone de manifiesto la consolidación de una iniciativa que afianza a Segovia como “ciudad vinculada a valores como el esfuerzo, la constancia, la superación y el liderazgo”, al tiempo que ha puesto en valor el impacto educativo y motivacional de este evento para los jóvenes. El regidor segoviano ha resaltado la importancia de la colaboración institucional y empresarial, afirmando que “la colaboración público-privada tiene que ser la correa de transmisión que permita el desarrollo de nuestra sociedad” y ha remarcado el papel del FID “como una herramienta estratégica para el desarrollo económico, social y deportivo de Segovia”.

El director del FID, Francisco del Río, quiso destacar la consolidación de este proyecto en Segovia, además de agradecer el apoyo de instituciones y patrocinadores. “En el FID Segovia queremos dejar un legado en la ciudad, con los referentes del deporte. En ese sentido, es muy importante el engranaje perfecto que existe entre instituciones y patrocinadores”.

En nombre de la Junta de Castilla y León habló la delegada en Segovia, Raquel Alonso, quiso puso en valor “la unidad del deporte y la cultura en este tipo de iniciativas”. Una idea que compartía el diputado de Deportes, Óscar Moral, quiso reconoció que “cada año el FID Segovia se supera. Todo lo que sea deporte, repercute en la sociedad”, añadió”. Por su parte, el gerente de Recoletas Salud, Ignacio Cabezón, recordó que el principal patrocinador “no está solo para curar, estamos para mejorar la sociedad, y este tipo de iniciativas lo consigue”.

También tomaron la palabra otros patrocinadores del FID Segovia, como Fundación Caja Rural, Ecoembes, Naturpellet, Innoporc, Ginpe o Velázquez, quienes pusieron en valor este tipo de proyectos para la ciudad y la provincia.

Siete modalidades deportivas

El mundo del baloncesto y el futbol en rojo y blanco tendrán mucho protagonismo en esta tercera entrega. Dos de los grandes protagonistas de aquel histórico Mundial logrado por España en Japón volverá a recordar aquella gesta de nuestro BA-LON-CES-TO. El que fuera Seleccionador, Pepu Hernández, y el capitán, Carlos Jiménez, nos harán rememorar la gesta de los Gasol, Rudy, Felipe y compañía.

Otro de los momentos fuertes de este III FID Segovia Recoletas Salud llegará con el fútbol y aquel inolvidable “doblete” del Atlético de Madrid. Una ciudad con un lazo especial con la entidad rojiblanca no podía dejar pasar la oportunidad de rememorar los éxitos de aquella temporada 95-96 con varios de sus protagonistas. Pantic, Caminero, Solozábal o Fresnedoso compartirán escenario en el Teatro Juan Bravo.

Pero la excelencia no termina ahí. Además, de baloncesto y fútbol, también tendremos la oportunidad de escuchar a grandes deportistas que no dejarán indiferente a quien decida asistir a las jornadas del FID. Ese es el caso de la medallista olímpica en sincronizada, Ona Carbonell, el ex tenista y actual responsable del Mutua Madrid Open, Feliciano López, o el alpinista, aizkolari y especialista en salto base, Alex Txikón.

Por último, el FID Segovia Recoletas Saluda tendrá una jornada educativa con la presencia del ex jugador de balonmano, Raúl Entrerríos, y la atleta Eva Santidrián. Una actividad destinada a escolares de 3º y 4º de la ESO.

Las entradas para asistir al FID se pueden adquirir a través de la web www.forosfid.org. Un evento que puede llevarse a cabo gracias al patrocinio de Recoletas Salud y Junta de Castilla y León, y el apoyo del Ayuntamiento de Segovia / IMD Segovia y Diputación de Segovia. Naturpellet, Fundación Caja Rural de Segovia, Ecoembes, Innoporc, GINPE Sistemas Eléctricos y Anferpa Cars Segovia (Concesionario OMODA | JAECOO) son algunos de los patrocinadores privados más destacados.