Asetra Segovia ha trasladado su “profunda decepción” ante las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo para el sector del transporte por carretera, recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, en vigor desde el 22 de marzo y pendiente de convalidación en el Congreso. La asociación comparte la valoración del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que advierte de que las medidas adoptadas “no solo son insuficientes, sino que en algunos casos pueden agravar la situación de un sector que ya se encuentra al límite de su viabilidad”.

La única medida concreta que ha llegado es una bonificación de 0,20 euros por litro de gasóleo a través de la devolución del gasóleo profesional. La rebaja del IVA al 10% mejora la liquidez, pero no reduce el coste real del combustible, por lo que su impacto se considera claramente insuficiente para compensar la fuerte subida de las últimas semanas.

El sector cifra el sobrecoste que está soportando cada vehículo pesado en cerca de 600 euros semanales, lo que supone un impacto agregado de casi 450 millones de euros para el conjunto del transporte nacional, asumido íntegramente por las empresas. El problema de fondo, según Asetra Segovia, sigue sin resolverse: la ausencia de mecanismos eficaces de revisión de precios que permitan trasladar el incremento del carburante a las tarifas de los servicios. El CNTC reclama la implantación urgente de una cláusula de indexación flexible que evite que las empresas operen en pérdidas.

El presidente del CNTC, Javier Arnedo, ha sido tajante: “El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país.” El sector ha pedido reunirse con los ministros implicados antes del 27 de marzo para encontrar soluciones, y no descarta movilizaciones si el Gobierno no adopta un segundo paquete de medidas más eficaz, similar al que se aplicó tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Asetra Segovia reclama además que el Gobierno acuerde antes de que finalice marzo la prórroga del sistema de módulos, que considera fundamental para miles de pequeños empresarios del sector.