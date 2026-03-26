5 Comments

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba para la construcción de las primeras diez viviendas unifamiliares en el núcleo urbano de La Pinilla, a solicitud de la empresa propietaria de la estación de esquí, La Pinilla Management Corporation S.L. La sentencia, fechada el 17 de marzo de 2026, estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción de Segovia y tiene una trascendencia que va más allá del proyecto concreto: según la asociación ecologista, “paraliza de hecho cualquier desarrollo urbanístico futuro en la estación, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable”.

El tribunal ha apreciado varios motivos de anulación. El principal es la falta de justificación del suministro de agua y la existencia de un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero, que exigía construir con urgencia instalaciones de depuración adecuadas. Pese a ello, la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe ambiental favorable, decisión que el tribunal considera incompatible con el carácter determinante del informe de la Confederación. La sentencia recoge además que el agua de La Pinilla se utiliza sin concesión legal, incluso para la producción de nieve artificial en las pistas.

El fallo aprecia también una parcelación ilegal en fraude de ley mediante la figura de la propiedad horizontal tumbada, que permite asignar el uso exclusivo de cada parcela sin crear fincas independientes. A ello se suman la superación de la densidad máxima de viviendas permitida, la tipología de vivienda unifamiliar prohibida en la parcela, la falta de alternativas en el estudio de impacto ambiental y un período de información pública de un mes en lugar de los dos preceptivos.

El tribunal ya había acordado la suspensión cautelar del Estudio de Detalle el 6 de junio de 2025. Según Ecologistas en Acción, durante el gran incendio de la sierra de Ayllón registrado a finales de ese verano, la empresa propietaria procedió a la tala del pinar existente en la parcela afectada. La asociación interpuso el recurso y ha sido representada por el abogado Claudio Sartorius.