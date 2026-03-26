5 Comments

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba para la construcción de las primeras diez viviendas unifamiliares en el núcleo urbano de La Pinilla, a solicitud de la empresa propietaria de la estación de esquí, La Pinilla Management Corporation S.L. La sentencia, fechada el 17 de marzo de 2026, estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción de Segovia y tiene una trascendencia que va más allá del proyecto concreto: según la asociación ecologista, “paraliza de hecho cualquier desarrollo urbanístico futuro en la estación, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable”.
El tribunal ha apreciado varios motivos de anulación. El principal es la falta de justificación del suministro de agua y la existencia de un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero, que exigía construir con urgencia instalaciones de depuración adecuadas. Pese a ello, la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe ambiental favorable, decisión que el tribunal considera incompatible con el carácter determinante del informe de la Confederación. La sentencia recoge además que el agua de La Pinilla se utiliza sin concesión legal, incluso para la producción de nieve artificial en las pistas.
El fallo aprecia también una parcelación ilegal en fraude de ley mediante la figura de la propiedad horizontal tumbada, que permite asignar el uso exclusivo de cada parcela sin crear fincas independientes. A ello se suman la superación de la densidad máxima de viviendas permitida, la tipología de vivienda unifamiliar prohibida en la parcela, la falta de alternativas en el estudio de impacto ambiental y un período de información pública de un mes en lugar de los dos preceptivos.
El tribunal ya había acordado la suspensión cautelar del Estudio de Detalle el 6 de junio de 2025. Según Ecologistas en Acción, durante el gran incendio de la sierra de Ayllón registrado a finales de ese verano, la empresa propietaria procedió a la tala del pinar existente en la parcela afectada. La asociación interpuso el recurso y ha sido representada por el abogado Claudio Sartorius.
26 marzo, 2026
Especulación urbanística del ayuntamiento de Cerezo de Arriba en connivencia con empresas constructoras. Apenas hay nieve para mantener ganancia económica en la estación de La Pinilla. La Pinilla se va a quedar para vivir el fresco en el verano.
26 marzo, 2026
La estacion de esqui sigue perteneciendo al Ayuntamiento de Riaza. La Pinilla Management Corporation es la empresa a la que el Ayuntamiento de La Pinilla encargo la gestión de La Pinilla por un canon anual irrisorio. Y esta empresa menos gestionar la actividad de esqui, hace cualquier cosa…
26 marzo, 2026
No soy proecologista del actual movimiento generalizado en toda Europa, pero estoy totalmente en contra de un uso abusivo y sin control alguno de los espacios naturales. Todo tiene su punto de equilibrio y, en este caso, que el TSJ de CyL haya anulado el Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba, me parece un acierto.
No todo vale para aumentar ingresos en las arcas municipales (IBIs, Licencias de Construcción, de 1ª Ocupación, etc). Lo primero es respetar la Normativa y por supuesto, pensar en el futuro y le mejor para un espacio natural que cuando nosotros pasemos a mejor vida, allí quedará para siempre.
26 marzo, 2026
Gracias y enhorabuena a Ecologistas en Acción de Segovia, que ha movido el asunto ante la justicia.
26 marzo, 2026
Buenas noticias para el entorno del Pico del Lobo. Suficientemente destrozado está su entorno como para destrozarlo más.