8 Comments

Para los ciudadanos es muy mala noticia que los partidos no se pongan de acuerdo ni en sacar adelante un presupuesto municipal. Es un palo que paraliza reformas, el necesario mantenimiento de las cosas, la estabilidad en suma…

Pocas cosas hay menos políticas que la gestión municipal. Así que se mire por donde se mire el no de PSOE y Vox solo se entiende desde una mezquina visión del relato. Ambos, PSOE y Vox, precisan (o creen que precisan, o les obligan a) sostener el relato de que el alcalde Mazarías es muy malo malísimo, de manera que de cara a comparecer ante el electorado apoyarle ni que sea por pasiva sería una incoherencia radical, un desmentido del relato. Si el alcalde es malo, sus presupuestos también. Es una lógica perversa, la misma por cierto que usaba el PP cuando las tornas estaba invertidas, pero lógica al cabo. Eso no quita que PSOE y Vox, en su relatismo tontuno, estén erosionando vilmente el interés general, que en política debería ser la medida de todas las cosas.

Fuera de la lógica queda “el no es no” de Noemí Otero. Como residuo de un partido (desgraciadamente) muerto, Ciudadanos, Otero no tiene el problema del relato. De hecho, si algún sentido tiene ser un partido bisagra es el de condicionar presupuestos para evitar el trágala del equipo de Gobierno y hacerse valer. Así sucede en Palazuelos, donde desde tiempos inmemoriales el pacto entre distintos funciona sorprendentemente bien. Pero en Segovia no. Y me resulta incomprensible.

Siempre sospeché que, en el fondo, había un problema de expectativas no cumplidas. Que Otero quería incorporarse al equipo de Gobierno (cobrar) y la ningunearon y en esas sigue. Pero esta versión me la han desmentido una y otra vez todas las partes. No es eso. ¿Entonces?

Mazarías apela a la mala química, él dice que Noemí no lo quiere. Cabe pensar que también habrá algo en sentido inverso pero lo cierto es que no hay, o ese parece, ni el menor atisbo de química entre ambos. Son el argón y el kriptón, gases incapaces de formar enlaces químicos con otros elementos. Incluso con sí mismos. Argón Mazarías y Kriptonita Otero. Gases supuestamente nobles, muy diferentes al muy populachero hidrógeno y al no menos promiscuo oxígeno a los que tanto debemos. Porque este es el caso, el kriptón sirve para poco; sin oxígeno mezclado con hidrógeno no podríamos vivir.

La pelota sigue y seguirá en el tejado de Noemí. Yo no sé qué futuro político pueda tener la buena señora, pero en bien de los segovianos espero que cambie de parecer. En una de malas al alcalde le queda el peligroso cartucho de la aprobación presupuestaria por moción de censura (esa herramienta que debería funcionar en todas las instituciones, o me montáis un moción de censura ganadora u os coméis mis presupuestos). ¿Acaso teme el alcalde una componenda a lo Rajoy que en última instancia le evacúe del poder? Lo dudo, siendo Vox como es parte obligada de la ecuación, ese escenario no parece verosímil.

Esperemos que el no de Noemí sea un simple “toque de atención”. En bien de todos, necesitamos presupuestos, y los necesitamos ya.