8 Comments

Para los ciudadanos es muy mala noticia que los partidos no se pongan de acuerdo ni en sacar adelante un presupuesto municipal. Es un palo que paraliza reformas, el necesario mantenimiento de las cosas, la estabilidad en suma…
Pocas cosas hay menos políticas que la gestión municipal. Así que se mire por donde se mire el no de PSOE y Vox solo se entiende desde una mezquina visión del relato. Ambos, PSOE y Vox, precisan (o creen que precisan, o les obligan a) sostener el relato de que el alcalde Mazarías es muy malo malísimo, de manera que de cara a comparecer ante el electorado apoyarle ni que sea por pasiva sería una incoherencia radical, un desmentido del relato. Si el alcalde es malo, sus presupuestos también. Es una lógica perversa, la misma por cierto que usaba el PP cuando las tornas estaba invertidas, pero lógica al cabo. Eso no quita que PSOE y Vox, en su relatismo tontuno, estén erosionando vilmente el interés general, que en política debería ser la medida de todas las cosas.
Fuera de la lógica queda “el no es no” de Noemí Otero. Como residuo de un partido (desgraciadamente) muerto, Ciudadanos, Otero no tiene el problema del relato. De hecho, si algún sentido tiene ser un partido bisagra es el de condicionar presupuestos para evitar el trágala del equipo de Gobierno y hacerse valer. Así sucede en Palazuelos, donde desde tiempos inmemoriales el pacto entre distintos funciona sorprendentemente bien. Pero en Segovia no. Y me resulta incomprensible.
Siempre sospeché que, en el fondo, había un problema de expectativas no cumplidas. Que Otero quería incorporarse al equipo de Gobierno (cobrar) y la ningunearon y en esas sigue. Pero esta versión me la han desmentido una y otra vez todas las partes. No es eso. ¿Entonces?
Mazarías apela a la mala química, él dice que Noemí no lo quiere. Cabe pensar que también habrá algo en sentido inverso pero lo cierto es que no hay, o ese parece, ni el menor atisbo de química entre ambos. Son el argón y el kriptón, gases incapaces de formar enlaces químicos con otros elementos. Incluso con sí mismos. Argón Mazarías y Kriptonita Otero. Gases supuestamente nobles, muy diferentes al muy populachero hidrógeno y al no menos promiscuo oxígeno a los que tanto debemos. Porque este es el caso, el kriptón sirve para poco; sin oxígeno mezclado con hidrógeno no podríamos vivir.
La pelota sigue y seguirá en el tejado de Noemí. Yo no sé qué futuro político pueda tener la buena señora, pero en bien de los segovianos espero que cambie de parecer. En una de malas al alcalde le queda el peligroso cartucho de la aprobación presupuestaria por moción de censura (esa herramienta que debería funcionar en todas las instituciones, o me montáis un moción de censura ganadora u os coméis mis presupuestos). ¿Acaso teme el alcalde una componenda a lo Rajoy que en última instancia le evacúe del poder? Lo dudo, siendo Vox como es parte obligada de la ecuación, ese escenario no parece verosímil.
Esperemos que el no de Noemí sea un simple “toque de atención”. En bien de todos, necesitamos presupuestos, y los necesitamos ya.
27 marzo, 2026
Qué se puede esperar de un chulo prepotente como Mazanchez. Lo mejor que puede hacer el PP es echar a ese personaje porque les va a pasar factura en las elecciones. Espabilad!!
27 marzo, 2026
Cuando la política local se mira el ombligo
Presupuestos bloqueados y los segovianos pagando el precio
Más allá del debate de si la culpa es de un partido u otro, lo cierto es que este es el fracaso de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Segovia.
Los segovianos, con esfuerzo y sacrificio, pagamos impuestos. Con los que también se financian los sueldos —que no son precisamente bajos— de nuestros representantes políticos, quienes deberían ser capaces de llegar a acuerdos más allá de los intereses partidistas, priorizando el bien común de la ciudadanía.
Mientras tanto, es marzo y seguimos sin presupuestos aprobados para 2026, algo que perjudica el desarrollo de la ciudad, nuestra calidad de vida y nuestras oportunidades.
Si cualquier trabajador no cumple con sus funciones, tiene consecuencias. ¿Por qué con los políticos debería ser diferente?
Sin presupuestos aprobados, deberían suspenderse sus sueldos hasta que se aprueben. Veríamos qué rápido cambiarían el tono, cómo empezarían a escuchar, dialogar y llegar a consensos sobre lo que realmente beneficia a todos.
Porque, al fin y al cabo, es para eso para lo que se les paga y para lo que les elegimos: para que den respuestas, acuerdos, soluciones… no para que pierdan tiempo grabándose vídeos para las redes sociales, echándose mierda unos a otros y pensando en la tajada electoral de 2027 en lugar del bien común de Segovia.
27 marzo, 2026
¿Y después de que Ciudadanos ha sido el lametraseros del PP durante muchos años en la Junta, ahora se da cuenta de que Mazarias es un machirulo, como lo fue de Delegado Territorial? Pero no os confiéis, que Ciudadanos si paga a traidores, cuando sea necesario. Si hace falta bajarse los pantalones otra vez, lo harán.
27 marzo, 2026
El ego de Noemí está perjudicando a los segovianos. A ver cómo explica ella a las asociaciones que no vayan a recibir lo que se propone en los presupuestos del PP por su voto en contra. Pero como no pisa la calle, ningún vecino podrá decirle a la cara lo que opinan de ella.
27 marzo, 2026
YA le vamos conociendo, sus malas artes en política, que todo lo personaliza y trata de desacreditar a sus rivales políticos y a quien le contradiga o le llame la atención como paso hace meses con el Presidente de FES.
Es mal político y sobra, que el PP lo revise, con este candidato van a ir a peor en las próximas elecciones y lo veremos.
27 marzo, 2026
Cuanto menos peculiar la lectura de que es Noemi y no el alcalde quien tiene que cambiar. El responsable igual es el equipo de gobierno, bueno eso será en las instituciones que no gobierna el PP
27 marzo, 2026
De risa, Sr. Besa… patéticamente de risa. La “pelota” no está, ni ha estado nunca, “en el tejado de Noemí”, sino en el incesante y pueril teatro victimista de Mazarías. Es una pena que este señorcito esté destruyendo el PP a marchas forzadas y empujándolo a otros 24 años en la oposición. Es una verdadera pena, porque muchos teníamos esperanza en un futuro mejor, con más diálogo entre todos; pero es evidente que para “Mazarisus Máximus” su ego es lo primero, sin olvidar (como nos advirtió en este periódico el 31 de agosto de 2023) su bolsillo. Ve haciendo espacio para Fernando, que te va a acompañar pronto de nuevo en la cabecera.
28 marzo, 2026
Ahora que hacemos los segovianos si el señor mazarias no ha venido a perder dinero. Pues su trabajo tampoco le está saliendo para exigir nada.