Cambios en los urbanos por la Media Maratón

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la empresa AVANZA, concesionaria del servicio, ha previsto para este sábado 28 de marzo una serie de modificaciones en los horarios y los itinerarios de las líneas de autobuses para hacer compatible el transporte público con el desarrollo de la XVIII Media Maratón Cajaviva Segovia, que comenzará a las 17.30 horas desde la avenida del Acueducto.

Entre las 16.00 horas y las 19.00 horas, los autobuses no podrán acceder a la parada ubicada en la calle Colón. De 17.00 horas a 17.45 horas, aproximadamente, finalizarán e iniciarán su recorrido en la avenida Padre Claret, en la confluencia con la calle Soldado Español, y desde las 17.45 horas a las 19.00 horas, lo harán en la parada del Acueducto.

Entre las 18.15 horas y las 20.15 horas, la línea 1 no podrá circular por Coronel Rexach ni por la avenida de la Constitución, y accederá al barrio de San José por la avenida Juan Carlos I. La línea 2, la del barrio de San Lorenzo, no prestará servicio entre las 16:45 horas y las 18.35 horas y lo retomará en cuanto pase el último corredor por el Terminillo.

La línea 4 y la línea 5, de 17.45 horas a 20.00 horas, sufrirán cortes puntuales en función del desarrollo de la carrera. La línea 6, de 17.45 horas a 19.00 horas, aproximadamente, no podrá acceder al paseo del Salón; su última parada en este sentido será Hospital General, donde regulará hasta iniciar la expedición hacia Puente de Hierro.

La línea 7, de 18.00 horas a 20.10 horas, tendrá cortes de tráfico en varios puntos que le impedirán prestar servicio. De 18.00 horas a 20.00 horas, la línea 8 conectará el barrio incorporado de Hontoria con Puente de Hierro y no podrá completar el resto del recorrido y la 9 unirá Zamarramala con Puente de Hierro por la Cuesta de los Hoyos, suprimiéndose todas las paradas entre el Acueducto y Puerta de Madrid y habilitándose las paradas de Ezequiel González y Conde Sepúlveda. La línea 10 no prestará servicio entre las 17.00 y las 20.30 horas.

En cuanto a las líneas que realizan los trayectos hacia la estación del AVE, desde las 14.30 horas, la 11 no prestará servicio y la 12 se reforzará con dos autobuses más.

Los usuarios pueden encontrar toda la información con los cambios en la web www.segovia.es, en https://segovia.avanzagrupo.com/ y en la APP de Transportes Urbanos de Segovia, así como en todos los autobuses.