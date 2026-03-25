La Mesa por la Vivienda de Segovia ha organizado dos actividades esta semana en el marco de los Días de Acción Global por la Vivienda, una iniciativa que se celebra simultáneamente en más de 90 países con el objetivo de reclamar el derecho a una vivienda digna. María Mayorga, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha explicado los detalles en Radio Segovia y ha aprovechado para alertar de que los desahucios van a repuntar en la ciudad tras la caída del escudo social que protegía a numerosas familias.

La primera actividad es un cineforum este miércoles en el local Prende Mechas, en la calle San Vicente el Real número 4, donde se proyectará una película sobre vivienda seguida de un coloquio abierto. El jueves 26, a las 18.30 horas en el centro de San José, se celebrará una actividad más participativa organizada junto a la Asamblea por el Clima de Segovia, centrada en la elaboración de bombas de semillas con familias y niños. Ambos actos son abiertos al público.

Mayorga ha descrito un panorama especialmente preocupante en Segovia, donde la vivienda destinada al alquiler por habitaciones, al turismo y a los estudiantes de la IE University ha disparado los precios hasta niveles inaccesibles para gran parte de la población.

“Los desahucios van a volver a aparecer”, ha advertido, explicando que el escudo social que protegía a las familias afectadas por las hipotecas de la crisis anterior acaba de caer. A ello se suman lo que la activista denomina “desahucios silenciosos”: propietarios que doblan el alquiler o recuperan el piso para destinarlo al turismo o a los estudiantes.

Mayorga ha denunciado también la existencia de racismo inmobiliario en la ciudad, que dificulta especialmente el acceso a la vivienda de familias gitanas y migrantes, y ha criticado la falta de respuesta de las administraciones. “La vivienda sigue sin ser tratada como un derecho básico y fundamental. Se sigue considerando que es un negocio, un objeto más de inversión”, ha afirmado, señalando que el Ayuntamiento no ha declarado zona tensionada ni ha puesto coto a los pisos turísticos.