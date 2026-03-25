Tres denunciados por explotación laboral y uso ilegal de resina en Vallelado

En un operativo realizado el pasado 14 de marzo de 2026 por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Coca, se detectó a tres personas realizando trabajos sin cumplir las normativas laborales ni contar con la autorización legal correspondiente, lo que ha dado lugar a varias denuncias por posibles infracciones laborales y medioambientales.

Los agentes, durante una vigilancia rutinaria en el medio natural, detectaron en el término municipal de Vallelado a tres personas realizando labores de resinación de pinos sin estar dadas de alta en la Seguridad Social ni acreditar relación laboral legalizada.

Tras las gestiones correspondientes, se determinó que la actividad se realizaba por encargo de un acompañante, responsable de los trabajadores, incumpliendo las obligaciones legales en materia de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.

Los trabajos se llevaban a cabo en un pinar resinero sin aportar autorización de aprovechamiento ni documento de cesión de derechos.

Los hechos pueden constituir infracción laboral por ocupación de trabajador sin alta en la Seguridad Social y posible infracción forestal o medioambiental por aprovechamiento de resina sin autorización, conforme a la Ley de Montes y su desarrollo.