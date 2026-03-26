26 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha respondido en Vive Radio a las críticas recibidas por el asfaltado de la calle San Agustín. El alcalde ha insistido en que el asfaltado de la calle San Agustín es una “obra de emergencia” y ha repetido en numerosas ocasiones la palabra “provisionalidad” para encuadrar la actuación. Ha explicado que el proyecto de renovación integral de la calle data de 2019 y que estaba previsto acometerse cuando acabaran las obras del Teatro Cervantes, inicialmente comprometidas para finales de 2025. Al comunicarle que dichas obras se prolongarán hasta finales de 2027, el equipo de Gobierno tomó la decisión de asfaltar de forma provisional ante el riesgo que entrañaba el estado de la vía. “Circular por ahí con moto era un riesgo como si fuera un Paris-Dakar”, ha afirmado, añadiendo que los informes técnicos acreditaban el riesgo cierto de hundimiento de la red de saneamiento.
El alcalde ha descartado las alternativas que se estudiaron —rellenar los hundimientos con áridos o con hormigón— por inviables a juicio de los técnicos, y ha concluido que “la única solución que se nos dio fue el asfaltado”.
Respecto a la restitución del pavimento original, ha sido explícito: “Esta obra es reversible. En cuanto tengamos la posibilidad de limitar el tráfico pesado de los camiones que acceden a las obras del Cervantes, me comprometo a restituir el estado inicial de la calle. No puede ser que tenga otro acabado, no puede ser”.
Mazarías ha informado de que el Ayuntamiento contactó con ICOMOS antes de la actuación, trasladando la documentación y el carácter provisional de la obra. “Nos han contestado agradeciendo que les hiciéramos llegar la información”, ha señalado. También ha respondido a la convocatoria de asamblea extraordinaria de la Academia de San Quirce, de la que aseguró haberse enterado esa misma mañana: “Nos hemos puesto a disposición del presidente para poder estar presentes en esa reunión y explicar esto mismo”.
26 marzo, 2026
Ajajajajajaja… de risa. El problema con esa coartada para imbéciles es que Mazarías no será el alcalde cuando acaben las obras del Cervantes, y en castellano eso se llama estirar el chicle para dejarle los platos rotos al siguiente. Menudo jeta el tío.
26 marzo, 2026
Y quien va a ser el alcalde querido mazo? Vaya un maestro de las predicciones estás hecho… Cómo tengas el mismo ojo con esas predicciones como con el reconocimiento de la piscina municipal mal vas. Siempre has estado sembrado, pero últimamente estás sembrado amigo pedrero…
26 marzo, 2026
Hay vecinos que están encantados con poder acceder a sus viviendas sin que el coche se les caiga a pedazos por culpa del pésimo estado en que estaba el adoquinado. Pero no se atreven a decirlo delante de sus otros vecinos de AVRAS por temor a recibir malas palabras.
26 marzo, 2026
Cuando llegue el calor a ver si opinan igual esos vecinos.
26 marzo, 2026
No me digas que el adoquinado da frescor al ambiente. Es lo mejor que he escuchado en tiempo.
Pues no pasarán más calor que el resto de habitantes de esta bendita ciudad que tienen asfaltada su calle desde hace mucho tiempo y nunca les he escuchado quejarse por eso. Ni clamar porque se lo cambien a adoquines.
26 marzo, 2026
Si, el asfalto da bastante más calor que el adoquin es evidente. https://www.xataka.com/magnet/calor-contaminacion-impacto-asfalto-ciudades-cuando-llega-verano https://blog.sorigue.com/innovacion-en-pavimentos-reflectantes-para-reducir-el-efecto-isla-de-calor-en-las-ciudades/
27 marzo, 2026
Pero ese titular habla de pavimentos reflectantes para reducir el calor. Qué tienen los adoquines de reflectantes? Es porque resbalan más cuando llueve? Porque esta cuidad se caracteriza más por sus lluvias y heladas que por su calor extremo, Segovia no es Sevilla
27 marzo, 2026
Que sí, Manín. Lo primero, es un estudio teórico pendiente de poner en práctica en ciudades; lo segundo, no dice nada de cuántos grados más o menos provoca el asfalto; y lo tercero es que eso también pasa en el resto de la ciudad y nadie protesta por ello.
Resumen: que lo que ha dicho Sputnik (la literalidad de la frase) no tiene sentido.
26 marzo, 2026
¿Tiene usted la cabeza en su sitio? qué tendra que ver el resto de la ciudad con un casco histórico.
Defender lo indefendible es lo que tiene.
27 marzo, 2026
No entiendo muy bien. Hablamos del asfalto, que parece que sólo va a dar calor al casco histórico.
27 marzo, 2026
Qué tiene que ver? Pues mucho, es una parte de la cuidad con calles, casas, coches y personas que transitan por ella
26 marzo, 2026
Jamás se vio una chapuza en Segovia como está.
Qué vergüenza.
26 marzo, 2026
Pues, esos “vecinos” tienen que haber exigido a Mazarisas la prometida Lanzadera Ligera Electrica, para evitar los 490 viajes cada día de los autobuses sobredimensionados y casi siempre vacíos, y a continuación el correcto arreglado del histórico adoquinado, igual que hizo el PSOE en San Juan en verano de 2018. Venga ya con las excusas anónimas plantadas aquí por el propio equipo de gobierno del PP, después de haber hecho la vista gorda a ese problema durante 3 años y ahora intentar arreglarlo en un par de horas con sumo alevosía, nocturnidad, y trols anónimos en las RRSS para justificar la barbaridad!.
26 marzo, 2026
Se ve que madrugas entre poco y nada Mazo…si un día te decides a dar el paso comprobarás que eso que escribes es una más de tus múltiples payasadas. Con perder un minuto de tu vida en verificar el índice de viajeros, y como su crecimiento cada año va a más ,creo evitarías hacer el ridículo y hacernos perder el tiempo con tales patrañas…
26 marzo, 2026
Los que tienen que publicar el índice de ocupación de las rutas de los autobuses son los del equipo de Mazacuentacuentos. Por algo se oculta y no se publica. Incluso en horas puntas si hace falta poner unos aparatos más grandes, vale, pero en los horas llanas algo ligero valdría. Pregunta a Google buscar las ventajas que señalaba Mazarías después del ensayo de 2023. No me preguntas a mi… yo no cobro por gestionar la ciudad… es él que pagamos por estas cosas que NO SABE HACER.
27 marzo, 2026
Estimado Mazo. El adoquinado de la Calle San Juan no se hizo en verano, sino que se prolongó durante 7 meses, en los que el Recinto Amurallado tuvo cortado su acceso principal. Parecía que habíamos vuelto a tiempos medievales con el recinto amurallado sitiado…
En esa ocasión, en reunión con la entonces alcaldesa, Clara Luquero y la concejala de obras, la asociación de vecinos solicitó, aprovechando la ausencia de tráfico por la calle, el arreglo del adoquinado de San Agustín, que ya entonces, hace 9 años, estaba en un estado lamentable. La respuesta, hace 9 años, fue que no se arreglaba la calle porque 1.- no había dinero más que para parchear un par de baches, ya entonces grandes y 2.- Tenían que terminar las obras del Cervantes…
Casi un decenio después, las sucesivas corporaciones municipales (TODAS) han provocado, por falta de mantenimiento, el calamitoso estado del sacrosanto adoquinado, sin hacer nada. Porque, es verdad, vivimos en un recinto medieval y estamos obligados a mantenerlo como tal, incluido su adoquinado, pero, señores míos, ¡¡¡HAY QUE MANTENERLO!!!, en todas las acepciones de su término.
El asfaltado, y más cómo se ha realizado, es un sinsentido, pero otro equivalente han sido los más de 10 años de abandono en el mantenimiento absoluto del adoquinado, que si lo queremos, por bonito, hay que cuidarlo…
Como conclusión, como Alejandro Sanz, “tengo el corazón partío”, porque se ha dado, por fin, solución a un gravísimo problema de seguridad en la circulación, provocado por desidia municipal y denunciado desde hace decenios, pero se ha hecho de la peor manera posible.
27 marzo, 2026
Correcto arreglado es cortar una calle durante meses para dejar la otra mitad llena de socavones? Entonces prefiero el asfalto parcheado de Mazarías y sus trolls anónimos como el que aquí comenta
27 marzo, 2026
Cómo la lías, Mazarías. Asfalta toda la calle que los adoquines salen caros, duran poco y son menos seguros
26 marzo, 2026
Puede aprovecharlo como promesa electoral, al igual que el arreglo de la Cuesta de los Hoyos, y que tampoco ha hecho.
26 marzo, 2026
Cómo promesa nos puede valer el mamotreto del monstruo despilfarrador que hay en frente del carrefour? Cachis… Tenemos os segovianos una deuda con semejante obra de arte.
26 marzo, 2026
Algún día, alguien debería explicar detenidamente el sentido de que las calles del casco histórico de cualquier ciudad deban ir con adoquinado.
Ese alguien debería explicar por qué, sin ser casco histórico, las calles de Santo Tomás y Jardín Botánico llevan adoquinado y sus transversales llevan asfalto. O tantas otras de esa misma zona con adoquinado sin ser ni calles peatonales, ni casco histórico ni ocurrencias de esas.
Realmente, la chapuza es ésa. Que unas sí y otras no, pero sin coherencia.
Mazo, anda: que parece que sabes de esto.
26 marzo, 2026
Mazo sabe más de llevarse una piedra para su posterior estudio… O para coger la piedra y esconder la mano. Todo lo que sea poner “piedras” en el camino le parece guay
26 marzo, 2026
Mazo Glenn, debería meterse en política, en un partido y no insultar. Que es lo que por lo que aquí leemos, sabe hacer bien.
26 marzo, 2026
Jajaja…. me encanta veros alborotados. Ladran Sancho….
26 marzo, 2026
Me orino con lo de este señor.
Cuando acaben las obras del Cervantes, osea dentro de 7 siglos, para ese día ya no quedará resto alguno del asfalto y sabe de sobra que esos adoquines han quedado inutilizados para siempre. Se está cargando Segovia por los cuatro costados, sólo le falta regalarle el acueducto a Trump
26 marzo, 2026
Se revertirá o nos quitarán el titulo de Patrimonio de la Humanidad (más de uno lo querría sólo le interesa el turismo para comer y beber y el futuro no saben lo que es).
Pero lo que es seguro es que no será Mazarías, por mucha cla que tenga, quien lo haga. Eso, sí es seguro.