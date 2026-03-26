26 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha respondido en Vive Radio a las críticas recibidas por el asfaltado de la calle San Agustín. El alcalde ha insistido en que el asfaltado de la calle San Agustín es una “obra de emergencia” y ha repetido en numerosas ocasiones la palabra “provisionalidad” para encuadrar la actuación. Ha explicado que el proyecto de renovación integral de la calle data de 2019 y que estaba previsto acometerse cuando acabaran las obras del Teatro Cervantes, inicialmente comprometidas para finales de 2025. Al comunicarle que dichas obras se prolongarán hasta finales de 2027, el equipo de Gobierno tomó la decisión de asfaltar de forma provisional ante el riesgo que entrañaba el estado de la vía. “Circular por ahí con moto era un riesgo como si fuera un Paris-Dakar”, ha afirmado, añadiendo que los informes técnicos acreditaban el riesgo cierto de hundimiento de la red de saneamiento.

El alcalde ha descartado las alternativas que se estudiaron —rellenar los hundimientos con áridos o con hormigón— por inviables a juicio de los técnicos, y ha concluido que “la única solución que se nos dio fue el asfaltado”.

Respecto a la restitución del pavimento original, ha sido explícito: “Esta obra es reversible. En cuanto tengamos la posibilidad de limitar el tráfico pesado de los camiones que acceden a las obras del Cervantes, me comprometo a restituir el estado inicial de la calle. No puede ser que tenga otro acabado, no puede ser”.

Mazarías ha informado de que el Ayuntamiento contactó con ICOMOS antes de la actuación, trasladando la documentación y el carácter provisional de la obra. “Nos han contestado agradeciendo que les hiciéramos llegar la información”, ha señalado. También ha respondido a la convocatoria de asamblea extraordinaria de la Academia de San Quirce, de la que aseguró haberse enterado esa misma mañana: “Nos hemos puesto a disposición del presidente para poder estar presentes en esa reunión y explicar esto mismo”.