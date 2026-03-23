Las máquinas han comenzado a trabajar este lunes en los terrenos que se habilitarán como aparcamiento provisional junto a la estación del tren de alta velocidad Segovia-Guiomar. Esta actuación permitirá paliar el actual déficit de plazas de estacionamiento en esta zona, una situación que se verá intensificada con motivo de las próximas obras de ampliación del aparcamiento que llevará a cabo ADIF.

El espacio en el que se va a intervenir cuenta con una superficie de 3.610 metros cuadrados y corresponde a una parcela que actualmente se encuentra sin urbanizar. La actuación consistirá en el acondicionamiento de este terreno mediante un tratamiento granular que permitirá habilitar este espacio de forma rápida y eficaz para su uso como zona de estacionamiento provisional.

Una vez finalizadas, los usuarios, tanto de la capital como de la provincia, podrán disponer de alrededor de 180 plazas de aparcamiento adicionales.

Esta actuación es fruto de la colaboración entre administraciones en beneficio de los ciudadanos. Hace unos días, el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, firmaron el convenio que permite la adecuación de estos terrenos.

Para llevar a cabo el proyecto, el Ayuntamiento ha suscrito los contratos de arrendamiento con los propietarios de la parcela, ha autorizado el uso provisional del suelo, y ha gestionado las autorizaciones necesarias. Asimismo, asumirá el suministro de los áridos y los materiales necesarios. El presupuesto estimado de esta parte de la intervención se sitúa entre los 15.000 y los 20.000 euros, en función del material finalmente empleado.

Por su parte, la Diputación Provincial se encargará de los trabajos previos de desbroce de la parcela y aportará la maquinaria necesaria para la adecuación del terreno, entre la que se incluyen una motoniveladora, un rodillo, una retroexcavadora mixta o pala cargadora y un camión. La aportación de medios materiales y técnicos por parte de la institución provincial está valorada en torno a los 18.000 euros.