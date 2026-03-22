El Ateneo de Madrid acogía el pasado 18 de marzo la presentación de “Verdades inventados“, recopilación de artículos y viñetas que el periodista segoviano Gonzalo Vázquez ha ido publicando en su sección homónima en Acueducto2. Para la presentación contó con las también articulistas y periodistas Sara Mateos y Lucía Méndez, así como con el ex-secretario del PSOE madrileño, Juan Lobato.
Un acto transversal, con voces de todas las ideología que precisamente reivindicaba un columnismo sin peajes políticos, no sectario e independiente. “La identidad, el nosotros, no puede ser solo un no a los otros” resumía Vázquez. El autor contó que el título de su columna y ahora recopilación de artículos se debía a la frase que Machado escribió en su etapa segoviana “Se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa” y denunció “la relativización de la política por culpa del maldito relato” y la necesidad de volver a la “coherencia de la ética útil”.
En esa misma línea se manifestó la cronista Lucia Méndez. Hace unos días me pararon por la calle unos jóvenes. “¿tú eres la de la tele? Si, salgo tertulias, contesté, ¿Eres del PP? No ¿PSOE? No, soy periodista”. Ahora es imposible que un político de izquierdas vaya a un medio de derechas y viceversa. Eso es un deterioro de la democracia”. Por su parte, Juan Lobato advirtió de la peligrosidad de polarizar la convivencia y de la necesidad de recuperar amplias mayorías tanto por el bien del PSOE como de la sociedad en general.Comprar libro
22 marzo, 2026
Todos estamos condicionados en nuestros juicios por el ambiente en que hemos crecido (para bien o para mal): la educación recibida, nuestros prejuicios personales e incluso la edad, que aporta más vivencias, viciadas o no
Aspirar a la objetividad y a ser ecuánimes en nuestras opiniones es un objetivo difícil en cualquier ámbito, ya sea personal o profesional, pero eso no debiera ser obstáculo para poder expresarlas con libertad.
Los argumentos propios pueden y deben ser contrastados con respeto a los de los demás. Aunque en los momentos actuales parezca imposible y, efectivamente, la sociedad está polarizada entre “los nuestros” y los “enemigos”.
No hay sociedad sana en la que en un coloquio no haya invitados con ideas dispares; en una familia o un grupo de amigos no sé puedan expresar opiniones divergentes sin que se llegue al insulto,o la descalificación personal. Y no digamos ya en lo que se refiere a la prensa….
Reivindicar la libertad de prensa es una necesidad social, puede que utópica pero no por ello menos necesaria. Por responsabilidad y por el modo en que condiciona la libertad de pensamiento de sus lectores es imprescindible que exista una deontología profesional, que informe y no aleccione.
Yo acostumbro por higiene mental a leer prensa de todo tipo, y una misma noticia, contada de una u otra manera, no es la misma noticia. Y hablamos de hechos objetivos. No digamos ya de algunos editoriales que parecen arengas.