El Ateneo de Madrid acogía el pasado 18 de marzo la presentación de “Verdades inventados“, recopilación de artículos y viñetas que el periodista segoviano Gonzalo Vázquez ha ido publicando en su sección homónima en Acueducto2. Para la presentación contó con las también articulistas y periodistas Sara Mateos y Lucía Méndez, así como con el ex-secretario del PSOE madrileño, Juan Lobato.

Un acto transversal, con voces de todas las ideología que precisamente reivindicaba un columnismo sin peajes políticos, no sectario e independiente. “La identidad, el nosotros, no puede ser solo un no a los otros” resumía Vázquez. El autor contó que el título de su columna y ahora recopilación de artículos se debía a la frase que Machado escribió en su etapa segoviana “Se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa” y denunció “la relativización de la política por culpa del maldito relato” y la necesidad de volver a la “coherencia de la ética útil”.

En esa misma línea se manifestó la cronista Lucia Méndez. Hace unos días me pararon por la calle unos jóvenes. “¿tú eres la de la tele? Si, salgo tertulias, contesté, ¿Eres del PP? No ¿PSOE? No, soy periodista”. Ahora es imposible que un político de izquierdas vaya a un medio de derechas y viceversa. Eso es un deterioro de la democracia”. Por su parte, Juan Lobato advirtió de la peligrosidad de polarizar la convivencia y de la necesidad de recuperar amplias mayorías tanto por el bien del PSOE como de la sociedad en general.